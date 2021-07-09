На курорте Прикарпатья мошенники завладели землями стоимостью в 20 миллионов

На Прикарпатье 4 злоумышленников незаконно завладели землями, стоимость которых оценивают в 20 миллионов гривен. Правоохранители уже сообщили мошенникам о подозрениях.

Злоумышленники организовали преступную схему, которая помогла им завладеть землями в селе Поляница Ивано-Франковской области.

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На Прикарпатье мошенники завладели землями: детали схемы

В состав группы входили 4 жителей Одесской и Закарпатской областей.

Они, подделав документы от имени официальных владельцев, заключили договоры купли-продажи с подставными лицами. В результате незаконно завладели 6 земельными участками общей площадью более 1,5 гектара.

Злоумышленникам сообщили о подозрении

На основании полученных доказательств всем участникам преступной группы сообщили о подозрении по статьям о мошенничестве и подделке документов, печатей, штампов и их использование.

Сейчас решают вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.