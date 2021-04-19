У селі Лісний Хлібичин, що в Івано-франківській області, 19 квітня співробітник поліції в'їхав у приватний будинок. В автівці на момент аварії був поліцейський та службова собака.

Аварію в Коломийському районі спричинив співробітник поліції, який прямував у напрямку Івано-Франківська. Про те, що такий інцидент трапився, 24 каналу підтвердили у пресслужбі поліції Прикарпаття.

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Деталі ДТП за участю поліції

Працівник кінологічної служби, повертаючись зі службового завдання, не впорався з керуванням та виїхав з дороги на узбіччя та зіткнувся із приватним будинком,

– розповіли у поліції.

Окрім поліцейського, в автівці також перебувала службова собака. На щастя ні водій, ні тварина не постраждали.

Видання "Галка" з посиланням на слова очевидців пише, що на місці аварії також був пошкоджений вантажний фургон – ймовірно поліцейський спершу зіткнувся з ним, а тоді вже в'їхав у будинок.

До слова, співробітник поліції був тверезим.

Зверніть увагу! Зранку 7 квітня в Івано-Франківську сталася ДТП на перехресті вулиці Юності – Тисменицька. Зіткнулись 3 автівки, серед них – машина патрульної поліції. На щастя, обійшлося без загиблих.



На Прикарпатті авто поліції влетіло в житловий будинок / Фото зі сайту "Галки"

Інцидент трапився у селі Лісний Хлібичин: дивіться карту