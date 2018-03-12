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Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов

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Украинский карикатурист с псевдонимом "Орел В" подготовил для читателей сайта "24" очередную порцию сатирических рисунков. В этот раз накануне выборов президента северо-восточного соседа главными героями стали местные политики, а также, традиционно – российские военные и пророссийские боевики.

Как отмечает карикатурист, на самом деле в России 18 марта будут выбирать не президента страны, а "президента Путина", которому подыгрывают местные политики, в частности, Владимир Жириновский.

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Не обошел вниманием "Орел В" и уничтожение российских наемников из частной военной компании "Вагнер", а также хвастовство Владимира Путина "новейшим российским оружием", которое должно заставить весь мир уважать Москву.

Теги: Новости политики Новости России Новости Украины Война на Донбассе Выборы в России 2018 Карикатура Владимир Путин Война в Сирии Публикации Фотоновости
Источник: 24 Канал
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