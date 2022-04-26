Взрывы и выстрелы начались вечером 25 апреля. В общей сложности атаковали российские военные сразу несколько населенных пунктов.

Это событие Оккупанты обстреляли Сумщину с территории России

Враги использовали разное вооружение

Наши защитники установили, что стреляли со стороны российского селения Теткино. Первые 15 "прилетов" зафиксировали в селе Ровно в Конотопском районе. Впоследствии там же раздавались выстрелы из стрелкового оружия.

Два взрыва снарядов тяжелого вооружения прогремели и между селами Бунякино и Новая Слобода в том же районе. Вскоре совместный с бойцами ВСУ наряд пограничников слышал 7 выстрелов уже возле села Гирин в Сумском районе.

Скорее всего, это уже были звуки использования минометов. К счастью, никто из служащих или гражданских в результате обстрелов не пострадал.​

Впоследствии обстрелы прокомментировал председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он рассказал, что из минометов попали и на территорию Белопольского общества. Там тоже не было пострадавших.

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