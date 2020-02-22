Прикрывал побратимов: появились детали боя под Золотым, в котором погиб Максим Хитайлов

Украинский воин Максим Хитайлов погиб в результате атаки боевиков под Золотым. Он в это время находился в серой зоне на наблюдательном пункте. Когда оккупанты нанесли удар, Максим здесь остался, чтобы другие военные смогли забрать раненых и травмированных.

Как рассказали в пресс-службе Объединенных сил в комментарии ТСН, Максим Хитайлов был гранатометчик. Парень погиб, прикрывая собратьев на временном наблюдательном посту. Размещается он перед передним краем опорного пункта.

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В штабе добавляют, что во время подготовки атаки и попытки прорыва боевики нанесли удары по этому наблюдательному посту.

Одновременно с задачей поражения и под его прикрытием, штурмовые группы оккупантов выдвинулись к наблюдательному посту в "серую зону". Из наших воинов трое получили ранения, еще двое получили контузию. Чтобы дать возможность спасти раненых и травмированных воинов, гранатометчик Хитайлов остался у разрушенного наблюдательного поста и сдерживал наземную атаку штурмовых групп противника,

– говорят военные.

В результате двое украинских военных вытащили пострадавших и передали их для эвакуации. Хитайлов же погиб в бою, а его тело осталось в межпозиционном пространстве на посту. После этого боевики запросили режим тишины, чтобы забрать своих раненых и убитых с серой зоны.

"Во время предоставленной тишины противник вместе со своими павшими забрал и тело нашего воина для дальнейшей передачи в соответствии с нормами международного гуманитарного права", – подытожили в пресс-центре Объединенных сил.

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Тело Максима Хитайлова боевики передали 20 февраля. Произошло это на линии разграничения в пределах Луганской области. Первое прощание с воином прошло 21 февраля в Полтаве. Похоронить же его должны 22 числа в родном Выришальном на Полтавщине. Это родное село украинского воина.

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