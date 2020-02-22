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      Прикрывал побратимов: появились детали боя под Золотым, в котором погиб Максим Хитайлов

      - Читати новину українською
      В штабе рассказали детали боя, в котором погиб Максим Хитайлов / Украинский милитаристский портал

      Украинский воин Максим Хитайлов погиб в результате атаки боевиков под Золотым. Он в это время находился в серой зоне на наблюдательном пункте. Когда оккупанты нанесли удар, Максим здесь остался, чтобы другие военные смогли забрать раненых и травмированных.

      Как рассказали в пресс-службе Объединенных сил в комментарии ТСН, Максим Хитайлов был гранатометчик. Парень погиб, прикрывая собратьев на временном наблюдательном посту. Размещается он перед передним краем опорного пункта.

      Советуем ознакомиться! Под Золотым погиб Максим Хитайлов: что о нем известно

      В штабе добавляют, что во время подготовки атаки и попытки прорыва боевики нанесли удары по этому наблюдательному посту.

      Одновременно с задачей поражения и под его прикрытием, штурмовые группы оккупантов выдвинулись к наблюдательному посту в "серую зону". Из наших воинов трое получили ранения, еще двое получили контузию. Чтобы дать возможность спасти раненых и травмированных воинов, гранатометчик Хитайлов остался у разрушенного наблюдательного поста и сдерживал наземную атаку штурмовых групп противника,
      – говорят военные.

      В результате двое украинских военных вытащили пострадавших и передали их для эвакуации. Хитайлов же погиб в бою, а его тело осталось в межпозиционном пространстве на посту. После этого боевики запросили режим тишины, чтобы забрать своих раненых и убитых с серой зоны.

      "Во время предоставленной тишины противник вместе со своими павшими забрал и тело нашего воина для дальнейшей передачи в соответствии с нормами международного гуманитарного права", – подытожили в пресс-центре Объединенных сил.

      Обратите внимание! Еще одна попытка наступления боевиков на Донбассе: Бутусов рассказал детали

      Тело Максима Хитайлова боевики передали 20 февраля. Произошло это на линии разграничения в пределах Луганской области. Первое прощание с воином прошло 21 февраля в Полтаве. Похоронить же его должны 22 числа в родном Выришальном на Полтавщине. Это родное село украинского воина.

      Что известно про бой под Золотым

      • Это был самый масштабный бой на фронте с 2018 года. Пророссийские боевики начали атаку против подразделений Объединенных сил в 5:00 утра 18 февраля. Они 56 раз обстреляли позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный. Бой продолжался более 5 часов – до 10:30.
      • Российские наемники пытались прорваться через линию соприкосновения, однако украинские военные достойно удержали наши позиции.
      • К сожалению, во время боя Украина понесла тяжелые потери – кроме гибели Максима Хитайлова, еще 3 воина получили ранения и 2 – контузию.
      • Не обошлось без жертв и в рядах оккупантов: 4 погибших, 6 раненых.
      • Президент Владимир Зеленский отметил, что эта атака под Золотым является циничной провокацией со стороны оккупантов в пятую годовщину Дебальцевской трагедии. Бой на передовой – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе.
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Потери Новости Украины Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе Бой возле Золотого
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