Прикрывал побратимов: появились детали боя под Золотым, в котором погиб Максим Хитайлов
Украинский воин Максим Хитайлов погиб в результате атаки боевиков под Золотым. Он в это время находился в серой зоне на наблюдательном пункте. Когда оккупанты нанесли удар, Максим здесь остался, чтобы другие военные смогли забрать раненых и травмированных.
Как рассказали в пресс-службе Объединенных сил в комментарии ТСН, Максим Хитайлов был гранатометчик. Парень погиб, прикрывая собратьев на временном наблюдательном посту. Размещается он перед передним краем опорного пункта.
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В штабе добавляют, что во время подготовки атаки и попытки прорыва боевики нанесли удары по этому наблюдательному посту.
Одновременно с задачей поражения и под его прикрытием, штурмовые группы оккупантов выдвинулись к наблюдательному посту в "серую зону". Из наших воинов трое получили ранения, еще двое получили контузию. Чтобы дать возможность спасти раненых и травмированных воинов, гранатометчик Хитайлов остался у разрушенного наблюдательного поста и сдерживал наземную атаку штурмовых групп противника,
– говорят военные.
В результате двое украинских военных вытащили пострадавших и передали их для эвакуации. Хитайлов же погиб в бою, а его тело осталось в межпозиционном пространстве на посту. После этого боевики запросили режим тишины, чтобы забрать своих раненых и убитых с серой зоны.
"Во время предоставленной тишины противник вместе со своими павшими забрал и тело нашего воина для дальнейшей передачи в соответствии с нормами международного гуманитарного права", – подытожили в пресс-центре Объединенных сил.
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Тело Максима Хитайлова боевики передали 20 февраля. Произошло это на линии разграничения в пределах Луганской области. Первое прощание с воином прошло 21 февраля в Полтаве. Похоронить же его должны 22 числа в родном Выришальном на Полтавщине. Это родное село украинского воина.
Что известно про бой под Золотым
- Это был самый масштабный бой на фронте с 2018 года. Пророссийские боевики начали атаку против подразделений Объединенных сил в 5:00 утра 18 февраля. Они 56 раз обстреляли позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный. Бой продолжался более 5 часов – до 10:30.
- Российские наемники пытались прорваться через линию соприкосновения, однако украинские военные достойно удержали наши позиции.
- К сожалению, во время боя Украина понесла тяжелые потери – кроме гибели Максима Хитайлова, еще 3 воина получили ранения и 2 – контузию.
- Не обошлось без жертв и в рядах оккупантов: 4 погибших, 6 раненых.
- Президент Владимир Зеленский отметил, что эта атака под Золотым является циничной провокацией со стороны оккупантов в пятую годовщину Дебальцевской трагедии. Бой на передовой – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе.