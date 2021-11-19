Инцидент произошел в ночь на 19 ноября. В сети говорят, что хулиганов разыскивает полиция. Однако официально правоохранители это еще не подтвердили.

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Бросили с моста

В сети сообщают, что бутылка "прилетела" с моста. Она попала в лобовое стекло, но водитель, к счастью, не пострадал. Бутылка влетела чуть дальше от его сиденья.



В Одессе неизвестные бросили бутылку в троллейбус / Фото из телеграма "Новини.LIVE Odesa"

Пользователей сети возмутила ситуация и они сомневаются, что виновников уже можно найти. Вот несколько реакций:

Думаете, его найдут? Обвинит бутылку, отдавшуюся ему в руки;

А мы еще удивляемся почему так живем! Потому что дебилов 99/%. Не читают, не думают, а только умеют делать гадости и за счет этого самоутверждаться! Мы заслуживаем то, что имеем!

Как-то возвращался из Киева ночью на автолюксе и все проснулись от громкого стука в районе лобового стекла. Оказалось, какой-то шутник бросил бутылку с моста в автобус. Но в том случае кажется даже трещины не было.



К счастью, от обломков никто не пострадал / Фото из телеграма "Новини.LIVE Odesa"

Текст сообщения из телеграма "Новини.LIVE Odesa":

На "2-й заставе" бросили с моста бутылку в троллейбус.

​В ночь на 19 ноября, в районе 2-й заставы, с моста в лобовое стекло троллейбуса прилетела бутылка. К счастью, ни водитель, ни пассажиры не пострадали от обломков. Хулигана ищет полиция, но найдут ли?

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