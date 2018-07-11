ТОП-10 полезных приложений для путешествия

Лето – самый популярный период для путешествий. А чтобы все прошло гладко – не забудьте свой смартфон, который поможет вам во время отпуска. Ниже вы найдете 10 приложений для путешествий.

Freetour



Приложение для путешествия Freetour

Хотите узнать много интересного о городе, но решили сэкономить на экскурсии? Установите это приложение и подыщите себе гида среди местных жителей. Люди, которые любят свой родной регион, могут провести вам бесплатную экскурсию и рассказать много интересного. Кстати, часто местные знают гораздо больше действительно интересных местностей о которых профессиональные экскурсоводы и не слышали.

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Кроме того, во многих крупных городах есть похожие приложения, вы их можете найти по запросу free walking tours + (название города).

Rick Steves Audio Europe

Приложение с аудиоэкскурсией Rick Steves Audio Europe

Установив это приложение вы превратите свой смартфон на гида – он проведет вам аудиоэкскурсию многих из европейских городов. В приложении также есть оффлайн карта с условными обозначениями и маршрутом. Кроме того, к каждой экскурсии прикреплена текстовая расшифровка. Экскурсии доступны на английском и русском языках.

PocketGuide Audio Travel Guide

Приложение PocketGuide Audio Travel Guide, которое может заменить гида

Это приложение похож на Rick Steves Audio Europe. В нем собрана информация о достопримечательностях и аудиоэкскурсии из 150 самых популярных городов мира. Все аудиоэкскурсии работают в режиме офлайн. Так же PocketGuide может порекомендовать место, чтобы вкусно перекусить. Экскурсии доступны на английском, русском и местном языках. Правда здесь услуги платные – одна оффлайн экскурсия обойдется в 5 евро (155 гривен).

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Foursquare

Приложение Foursquare, которое покажет лучшие места

Это приложение поможет вам найти лучшие места, где можно отдохнуть и вкусно поесть.

Yelp

Приложение для поиска ресторанов и кафе

Это приложение похоже по функциям на Foursquare, но оно больше специализируется на ресторанах и кафе.

Couchsurfing

Couchsurfing – приложение для поиска бесплатного жилья

Это популярный сервис для поиска бесплатного жилья. Здесь надо зарегистрироваться, заполнить анкету и найти бесплатное жилье. Правда, туристам ставят оценки, которые влияют на рейтинг, поэтому именно от рейтинга зависит – пригласят вас в помещение или нет.

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XE

Приложение XE конвертирует валюту

Приложение очень пригодится, если вы путешествуете за границей. Он выполняет быструю конвейеризацию валюты. Единственное, что стоит помнить – его надо регулярно обновлять, чтобы курс отображался с максимальной точностью.

TripIt

Приложение-органайзер путешествия

Это некий тревел-органайзер, который сохранит всю информацию о путешествии. Здесь можно сохранить электронные билеты, бронирование гостиницы или хостела и тому подобное. Для этого необходимо прислать информацию на почтовый ящик [email protected], или просто отправить билеты на свой же e-mail.

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Первая помощь – МФЧХ ЧП

Приложение, которое может спасти вашу жизнь

Даже имея страховку мы рекомендуем воспользоваться этим приложением. Он содержит пошаговые советы + - о предоставлении первой домедицинской помощи, поэтому буквально может спасти жизнь. Также в приложении есть номера экстренных служб. Работает приложение и в режиме офлайн.

Where is Public Toilet

Приложение, которое поможет в неудобной ситуации

Тема общественного туалета, конечно, пикантная, однако касается каждого. Поэтому вместо того, чтобы расспрашивать об уборной окружающих – лучше установить это приложение. Оно собрало информацию о 280 тысячах общественных туалетов, и с каждым днем перечень дополняется новыми локациями.