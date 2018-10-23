Приложили пистолеты к вискам и сняли предохранители, – эксперт о Трампе, Путине и ядерной войне

Мало кто сейчас вспомнит, но в начале 80-х годов прошлого века мир жил в страхе – в любой момент могла начаться ядерная война между СССР и США. Более этого, война порой казалась неотвратимой, потому и американская и советская пропаганды готовили к ней своих граждан. Причастным к этому процессу был даже Голливуд, ведь у сценаристов было чрезвычайно большое поле для работы.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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Речь идет, как пояснил Яковина, о ракетах средней и малой дальности полета, обильно разбросанных в то время Европой. Так, советские "Пионеры" и американские "Першинги" меньше, чем межконтинентальные баллистические ракеты современности. Впрочем, более опасны своим количеством, их было тысячи, и скоростью полета, ведь цели они достигали каких-то пять минут. Поэтому не было времени ни на исправление возможной ошибки, ни на переговоры.

По сути, СССР и США приложили друг другу пистолеты к вискам и сняли предохранители. Вот только дрогнет рука и за несколько минут жизнь на планете Земля просто исчезнет. Рональд Рейган и Михаил Горбачев, к счастью, осознали ненормальность этой ситуации, и в 1987 году договорились о снятии таких ракет с вооружения и перестали их производить вообще,

– пояснил журналист.

И добавил: "Я был тогда ребенком, но помню, как все радовались исчезновению опасности внезапной ядерной войны. Действительно это было облегчением, и действительно Рейган и Горбачев были выдающимися лидерами. Они забрали пистолеты и начали спокойно разговаривать".



Рональд Рейган и Михаил Горбачев

И вот сегодня эти же фактически посты занимают, по мнению Яковины, два куда менее адекватных персонажей.



Владимир Путин и Дональд Трамп

"Владимир Путин, который объявляет о готовности российского народа погибнуть в ядерной войне и попасть в рай. И при том отмечает, что остальной мир просто "сдохнет и не покается". И Дональд Трамп, который, в отличие от иронического и жесткого Рейгана, больше похож на "безумное оранжевое чучело". Трамп, который вообще плохо представляет, что такое ядерное оружие и чем может обернуться его применение", – подытожил журналист.

Видео полного выпуска видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 22 октября 2018 года