"Приманка, на которую УПЦ МП не клюет": Онуфрий жестко высказался о Единой поместной церкви

В Украинской православной церкви Московского патриархата продолжают отмечаться едкими заявлениями о создании автокефальной церкви в Украине. На этот раз предстоятель УПЦ МП Онуфрий заявил, что Единая поместная церковь – это приманка, на которую он патриархат "не клюет".

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

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Он отметил, что УПЦ МП отвергает попытки соблазнить ее статусом поместной церкви.

То, что нас хотят сегодня превратить в политическую организацию под названием "поместная церковь" – это та приманочка, на которую церковь не клюет. Церковь не может быть политической организацией,

– заявил Онуфрий.

Кроме того, священнослужитель добавил, что сторонники Московского патриархата не должны бояться "поражения от рук ее гонителей".

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.



После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.



13 ноября должна была состояться встреча Порошенко с епископатом УПЦ МП в помещении Национального центра делового и культурного сотрудничества Украинский дом. Однако епископат УПЦ МП в этот день собрался в Киево-Печерской Лавре и провел экстренное заседание синода. По результатам заседания собор епископов УПЦ МП подтвердил свою готовность к встрече с Порошенко, но на церковной территории. Президент Украины Петр Порошенко после отказа во встрече от архиереев УПЦ МП все же провел переговоры с представителями этой церкви, правда, только с теми, кто поддерживает предоставление Томоса Украине и создание Единой поместной церкви.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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