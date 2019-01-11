"Применим все рычаги могущества": в США обратились к России из-за задержанного американца

Государственный секретарь США Майк Помпео пообещал, что администрация Дональда Трампа применит все рычаги влияния на Россию, чтобы задержанный в Москве гражданин США вернулся домой.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, стенограмму которого обнародовал в пятницу Государственный департамент США.

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Так, Помпео отметил, что администрация Трампа сфокусирована на том, чтобы с каждым задержанным в любой стране мира американцем "вели себя должным образом".

А там, где этого не происходит, мы применим все рычаги американского могущества, чтобы обеспечить их благополучное возвращение к семье,

– отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

При этом госсекретарь США отметил, что "это касается России и любого места во всем мире".

Напомним, Российская Федеральная служба безопасности заявила о задержании в Москве гражданина США Пола Уилана. Его подозревают в шпионаже. Впоследствии Россия предоставила ему консульский доступ, госсекретарь США Майк Помпео призвал РФ немедленно вернуть мужчину на родину. Также в России следствие уже предъявило обвинение в шпионаже Полу Уилану. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 февраля. Американец обвинения не признает, а адвокат обжаловал меру пресечения. Позже стало известно, что Пол Уилан имеет еще гражданство Великобритании.

Что известно про Пола Уилана?Брат-близнец задержанного Дэвид Уилан рассказал, что 48-летний Пол Уилан прилетел в Москву 22 декабря на свадьбу. Он сказал, что невиновность брата не вызывает сомнений у семьи, и близкие надеются, что ему обеспечат соблюдение всех прав.



Однако, брат-близнец предполагаемого шпиона не смог подтвердить CBC News, действительно ли он гражданин Канады. Стоит добавить, что Уилана посетил посол США в РФ Джон Хантсман. Он предложил поддержку и помощь арестованному.



Кроме того, Корпус морской пехоты США опубликовал дополнительные данные об Уилане. Согласно записям, Уилан поступил на службу в морскую пехоту в 1994 году и дослужился до звания старшего сержанта в 2004 году. Он был административным руководителем и был задействован в войне против Ирака в течение нескольких месяцев в 2004 и 2006 годах.



Специальным военным судом в январе 2008 года он был осужден за кражу, а в декабре 2008 года его уволили за плохое поведение в звании рядового. Подробности обвинения в краже не публиковались.