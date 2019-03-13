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      Пример для подражания: депутат предупредил, что его не будет на голосовании по Brexit

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      Британский депутат предупредил, что его не будет на голосовании по Brexit
      Британский депутат предупредил, что его не будет на голосовании по Brexit / Фото из открытых источников

      Голосование по выходу Великобритании из ЕС без соглашения состоится сегодня, 13 марта, вечером. Один из депутатов решил заранее предупредить о том, что не сможет присутствовать на голосовании.

      Британский депутат Эндрю Гвин написал в Twitter, что он едет в Ливерпуль.

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      Дело в том, что внук депутата заболел и его должны перевезти в другую клинику. Поэтому Эндрю Гвин поедет вместе с ним.

      К слову, недавно пока первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко находилась с делегацией в Одессе, то ее карточка в Киеве проголосовала пять раз на утреннем заседании парламента.Кроме того, почти все голосования в Верховной Раде (более 90%) в течение января и февраля пропустили 58 народных депутатов. А 9 народных избранника не проголосовали ни разу.

      Накануне Палата общин парламента Великобритании во второй раз отклонила соглашение о выходе страны из Евросоюза. Это было соглашение с изменениями, которые британская премьер Тереза Мэй 11 марта согласовала с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Теперь у страны всего 2 варианта: выход из ЕС без соглашения или отсрочка Brexit после запланированной даты 29 марта.

      Что такое Brexit? Выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016 года. За выход из ЕС проголосовало 51,9% человек. А за то, чтобы остаться в составе ЕС, высказались 48,1% британцев. 

      Окончательная дата выхода Британии из ЕС – 29 марта 2019 года. Затем начинается 21-месячный переходный период – до конца 2020 года. Его могут продлить 1 раз, максимальная продолжительность пока неизвестна.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Великобритания Brexit
      Источник: 24 канал
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