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      Примерно 80% российской помощи Италии бесполезны для борьбы с коронавирусом, – La Stampa

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      Россия оказывает Италии помощь для борьбы с коронавирусом. Однако в итальянских политических кругах и СМИ обеспокоены составом этой гуманитарной помощи. Почти все российские поставки бесполезны для борьбы с недугом.

      Високопоставлені джерела повідомляють, що Росія керується не лише гуманітарними мотивами, а реалізує власні політичні й дипломатичні інтереси. Про це пише видання La Stampa.

      Зверніть увагу Коронавірус в Італії: епідемія в Ломбардії спадає, але загальна смертність досі висока

      Прем'єр-міністр Джузеппе Конте погодився прийняти допомогу від Росії, аби "зміцнити прекрасні особисті стосунки" з Москвою.

      Однак співрозмовники видання переконують, що 80% російських поставок є "абсолютно марними або малокорисними" для боротьби коронавірусом. Росія надіслала Італії обладнання для дезінфекції територій та іншу схожу спецтехніку. Водночас Китай – медичні маски та апарати ШВЛ.

      Окрім того, в Італії занепокоєні тим, що усі фахівці, які прибули у країну, є військовими. Самою ж операцією керує не міністерство охорони здоров'я, а міністерство оборони Росії. Військові мають високі звання та "вільно пересуваються по території Італії, в декількох кроках від баз НАТО".

      "Путін побачив у коронавірусі можливість закріпитися на італійській політичній сцені", – пише видання. А італійський прем'єр це приймає.

      Основне про коронавірус в Італії

      • Країна найбільше у Європі потерпає від епідемії коронавірусу. За загальними показниками інфікованих та загиблих внаслідок епідемії держава перебуває на другому місці після Китаю, який і став джерелом коронавірусу.
      • Спершу від епідемії потерпала лише північ держави, зокрема регіон Ломбардія. Однак згодом хвороба поширилася на усю країну, хоча на півночі ситуація й досі найгірша.
      • Станом на ранок 26 березня коронавірус підтвердили у понад 74 тисяч людей, 7, 5 тисячі – померли, 9,3 тисячі – одужали.


      Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Медиа Коронавирус Covid-19 Новости России Новости политики
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