Примерно 80% российской помощи Италии бесполезны для борьбы с коронавирусом, – La Stampa

Россия оказывает Италии помощь для борьбы с коронавирусом. Однако в итальянских политических кругах и СМИ обеспокоены составом этой гуманитарной помощи. Почти все российские поставки бесполезны для борьбы с недугом.

Високопоставлені джерела повідомляють, що Росія керується не лише гуманітарними мотивами, а реалізує власні політичні й дипломатичні інтереси. Про це пише видання La Stampa.

Зверніть увагу Коронавірус в Італії: епідемія в Ломбардії спадає, але загальна смертність досі висока

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте погодився прийняти допомогу від Росії, аби "зміцнити прекрасні особисті стосунки" з Москвою.

Однак співрозмовники видання переконують, що 80% російських поставок є "абсолютно марними або малокорисними" для боротьби коронавірусом. Росія надіслала Італії обладнання для дезінфекції територій та іншу схожу спецтехніку. Водночас Китай – медичні маски та апарати ШВЛ.

Окрім того, в Італії занепокоєні тим, що усі фахівці, які прибули у країну, є військовими. Самою ж операцією керує не міністерство охорони здоров'я, а міністерство оборони Росії. Військові мають високі звання та "вільно пересуваються по території Італії, в декількох кроках від баз НАТО".

"Путін побачив у коронавірусі можливість закріпитися на італійській політичній сцені", – пише видання. А італійський прем'єр це приймає.

Основне про коронавірус в Італії

Країна найбільше у Європі потерпає від епідемії коронавірусу. За загальними показниками інфікованих та загиблих внаслідок епідемії держава перебуває на другому місці після Китаю, який і став джерелом коронавірусу.

Спершу від епідемії потерпала лише північ держави, зокрема регіон Ломбардія. Однак згодом хвороба поширилася на усю країну, хоча на півночі ситуація й досі найгірша.

Станом на ранок 26 березня коронавірус підтвердили у понад 74 тисяч людей, 7, 5 тисячі – померли, 9,3 тисячі – одужали.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу