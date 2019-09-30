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      Примут ли закон об обороте оружия и что ждет общественные формирования: интервью с Монастырским

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      Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский
      Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский / Фото Ростислав Лабенский, 24 канал

      Удастся ли уговорить депутатов отменить "правку Лозового" и какие законопроекты в ближайшее время будут внесены в Раду – в эксклюзивном интервью журналистке 24 канала рассказал председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

      Комитет по вопросам правоохранительной деятельности ВРУ работает над многими чувствительными для общества законопроектами. В частности, там решают как реформировать общественные формирования по охране правопорядка. Также члены комитета должны прийти к согласию с депутатами об отмене "правки Лозового". Нардепы не захотели за это голосовать, потому что этот же проект закона позволяет НАБУ и ГБР их прослушивать. Итак, какие шансы, что депутаты примут законопроект со второго раза – нам рассказал Денис Монастырский.

      Кто такой Денис Монастырский?Председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. В прошлом эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего". Автор и соавтор 25 научных публикаций, трех учебных пособий и около 70 проектов законов, поданных в Верховную Раду.

      Первоочередные законопроекты

      Денис, какие законопроекты в ближайшее время будут вынесены на рассмотрение в Верховную Раду?

      В первую очередь – это ряд законопроектов, представленных Президентом Украины. Основной касается изменений в Уголовный процессуальный кодекс об отмене "правки Лозового" (она касалась сроков досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы, возможности обжаловать уведомление о подозрении т.д. – 24 канал). Парламент отправил его на повторное второе чтение, которое состоится, очевидно, уже на этой неделе. На комитете мы будем рассматривать поправки к нему с учетом представленных предложений.

      Важно: Зеленский ответил на петицию об обороте оружия в Украине

      Думаю, в ближайшее время решим этот вопрос, поскольку можем быстро прийти к согласию по всем вопросам. Если в этом документе не найдем общее решение относительно правового режима обыска, выемки, осмотра, проведения негласных следственных розыскных действий в отношении народных депутатов, тогда эти вопросы вынесем в отдельный законопроект. Чтобы из-за этих аспектов не останавливать принятие законопроекта об отмене поправок Лозового. Ведь в нем есть много положительных норм, которые не относятся к депутатам.

      Почему комитет не рассматривает такие важные законопроекты, как, например, об обороте оружия?

      Все упирается в то, что по многим из них только на днях истекает срок подачи альтернативных законопроектов.

      Кроме этого, есть блок так называемых переходных законопроектов, которые перешли к нам от депутатов предыдущего созыва. Позиция сегодняшнего большинства заключается в принятии хороших законодательных инициатив независимо от того, депутаты которого созыва их разрабатывали. Поэтому часто на этом пиарятся политические силы, которые входили в большинство в Раде 8 созыва. Правда, тогда эти документы действительно разрабатывались, но они не имели шансов быть принятыми.

      Денис Монастирський, голова комітету з правоохоронної діяльності
      Сегодня законопроекты принимают достаточно быстро / Фото Росислав Лабенский, 24 канал

      Легализовать детективов

      В этом контексте упоминается проект закона о частной детективной деятельности, который давно разработан и его требует общество...

      В нем прописано очень много нужных аспектов и общественность его требовала, поэтому Рада приняла, но предыдущий президент ветировал. Только сейчас есть реальный шанс разобраться и принять адекватный, взвешенный законопроект.

      Интересно: Частных детективов в Украине пока не будет Порошенко не подписал закон

      У нас другое отношение к вопросу законотворчества. Если раньше рассмотрение проекта закона в комитете еще ничего не значило (а я имел возможность наблюдать за этим в качестве внештатного консультанта комитета), сегодня ситуация кардинально другая. Мы понимаем: то, что сегодня обсуждается на комитете, уже завтра будет рассматриваться в Раде и с большой долей вероятности принято.

      Почему законопроекты часто "теряются" в парламентских коридорах?

      Действительно, раньше были законопроекты, рассмотренные комитетом, которые годами вносились в повестку дня сессии, но из недели в неделю передвигались и не имели шансов быть принятыми. И это несмотря на то, что на необходимости их принятия настаивал профильный комитет, фракция. Не было политической воли, из-за чего останавливался весь процесс. Этот механизм абсолютно понятен. Он не должен никому бросаться в глаза. Сейчас у нас нет никаких ограничений, зато есть вопросы, которые мы должны рассмотреть.

      В ближайшее время будет создана рабочая группа, которая будет работать над усовершенствованием закона об оперативно-розыскной деятельности, который устарел. После принятия нового Уголовного процессуального кодекса в 2012 году не понятно, какое место занимает оперативно-розыскная деятельность при расследовании и предупреждении преступлений. Это особенно актуально в контексте реформы СБУ.

      Навести порядок с общественными формированиями

      Денис Монастирський, голова правоохоронного комітету парламенту
      В комитете углубленно изучают законодательные инициативы / Фото Ростислав Лабенский, 24 канал

      Много дискуссий возникало и вокруг законопроекта об обращении оружия...

      Уже на этой неделе мы планируем создать несколько рабочих групп, одна из них будет работать над ним. Сейчас у нас есть два альтернативных законопроекта. Но в этой теме необходимо разобраться – какие есть угрозы, преимущества, изучить опыт других стран.

      Все об оружии: Быть или не быть легализации оружия в Украине?

      Хотя к нам приходят эксперты и говорят, мол, все изучено и нужно только ваше решение, но мы так не работаем. Новые члены комитета должны разобраться и углубленно изучить этот вопрос. Оборот оружия – очень важное решение, которое будет касаться каждой семьи. Независимо от вашего отношения к оружию. К примеру, облегчение получения разрешения на получение пистолета с резиновыми пулями коснется каждого, а тем более легализация огнестрельного короткоствольного оружия.

      А как насчет реформы общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы?

      Это одно из глобальных направлений, которое требует изменений. С моей точки зрения, здесь у нас царит полный хаос. Мы не знаем, сколько у нас общественных формирований и их членов в Украине. Поскольку нет единого учета таких формирований, отсутствует единый реестр их членов. Они регистрируются в местных органах власти по всей Украине. Члены этих формирований, которых тысячи, имеют право на использование спецсредств (пистолет с резиновыми пулями). Собственно, у них есть набор прав, которыми они часто пользуются для охраны общественного порядка и содействие в этой работе полиции. Назрело время пересмотреть этот вопрос. Его нужно решать очень взвешенно, поскольку этот вопрос нацбезопасности.

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законодательство Реформы Публикации Статьи Интервью Разрешение на оружие
      Источник: 24 канал
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