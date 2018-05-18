Принц Чарльз поведет Меган Маркл к алтарю вместо ее отца

Принц Чарльз, отец принца Гарри, поведет Меган Маркл к алтарю вместо отца.

Об этом официально сообщил Кенсингтонский дворец на своей странице в Twitter, после того, как Маркл подтвердила, что плохое здоровье ее отца помешает ему присутствовать на ее свадьбе с Гарри.

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Меган Маркл и Принц Гарри

В сообщении говорится, что Меган Маркл попросила принца Чарльза вести ее к алтарю.



Стоит добавить, недавно Меган Маркл сообщила, что ее отец Томас Маркл будет отсутствовать на свадебной церемонии 19 мая в Виндзорском замке из-за проблем со здоровьем.

СМИ поговаривают, что это все из-за скандала вокруг "фейковых" фотографий, на которых он якобы учит историю британских монархов и делает замеры одежды. Тогда же он разделил деньги пополам с нанятым папарацци, а автором такой скандальной идеи стала сводная сестра Меган – Саманта.

После скандала с фотографиями Томас Маркл перенес сердечный приступ, а впоследствии – и тяжелую операцию. Отец невесты все жаловался на сильную боль в груди и побоялся за свое здоровье, поэтому был вынужден отказаться от приезда в королевский двор.

Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая в Виндзорском замке.