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Принц Чарльз поведет Меган Маркл к алтарю вместо ее отца

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Принц Чарльз
Принц Чарльз / Фото из открытых источников

Принц Чарльз, отец принца Гарри, поведет Меган Маркл к алтарю вместо отца.

Об этом официально сообщил Кенсингтонский дворец на своей странице в Twitter, после того, как Маркл подтвердила, что плохое здоровье ее отца помешает ему присутствовать на ее свадьбе с Гарри.

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Меган Маркл и Принц Гарри

В сообщении говорится, что Меган Маркл попросила принца Чарльза вести ее к алтарю.
 

Стоит добавить, недавно Меган Маркл сообщила, что ее отец Томас Маркл будет отсутствовать на свадебной церемонии 19 мая в Виндзорском замке из-за проблем со здоровьем.

СМИ поговаривают, что это все из-за скандала вокруг "фейковых" фотографий, на которых он якобы учит историю британских монархов и делает замеры одежды. Тогда же он разделил деньги пополам с нанятым папарацци, а автором такой скандальной идеи стала сводная сестра Меган – Саманта.

После скандала с фотографиями Томас Маркл перенес сердечный приступ, а впоследствии – и тяжелую операцию. Отец невесты все жаловался на сильную боль в груди и побоялся за свое здоровье, поэтому был вынужден отказаться от приезда в королевский двор.

Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая в Виндзорском замке.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Королевская свадьба Меган Маркл Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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