Принц Джордж готовится к школе: какие новые уроки будет посещать мальчик

5-летний принц Джордж стал учеником элитной школы Thomas's Battersea в Лондоне еще в прошлом году. Поэтому в этом году он отдыхал на своих первых каникулах, но уже через несколько дней он снова ступит на порог учебного заведения с новым расписанием.

В издании Harper's Bazaar инсайдер поделился, что принц Джордж в новом учебном году будет посещать несколько интересных дисциплин. Среди них – уроки бассейна и балет. Занятия балетным искусством будут длиться по 35 минут и сопровождаться игрой пианиста.

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На сайте школы отмечается, что "такие уроки предназначены для развития физических качеств учеников: выносливости, творчества, экспрессии и музыкальности, умения использовать различные звуки и музыкальные стили".

Стоит напомнить, что старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма впервые пошел в школу 7 сентября 2017 года. Школа Thomas's Battersea расположена в южном районе Лондона, в 25-30 минутах езды от Кенсингтонского дворца. Стоимость образования здесь составляет 22 000 долларов в год.

Поскольку королевские лица официально не имеют фамилий, потому что в этом нет технической необходимости, юному принцу в первые дни обучения дали "школьную" фамилию. Инсайдеры сообщали, что его называют просто Джордж Кембридж, поскольку его родители – герцог и герцогиня Кембриджские. СМИ также сообщали, что принца Джорджа даже пыталась похитить из школы неизвестная женщина, в которой впоследствии вроде обнаружили психическое отклонение.