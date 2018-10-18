Принц Гарри довел поклонницу до слез: трогательное видео

19-летняя поклонница принца Гарри разрыдалась, увидев своего кумира во время визита королевской четы в Австралию.

В Мельбурне, чтобы поприветствовать принца Гарри и Меган Маркл во время их австралийского турне, собралась огромная толпа.

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19-летняя студентка местного университета Индия Браун ждала с самого утра, чтобы увидеть герцога и герцогиню Сассекских вблизи.

Поклонница из Австралии попросила принца Гарри об объятиях/Getty images

Индия призналась, что является огромной поклонницей принца Гарри. Она держала в руках плакат с надписью: "Я здесь с 4 утра, люблю тебя с 8 лет". И он, увидев эти слова, не мог не подойти.

Принц Гарри согласился обнять поклонницу в Мельбурне/Getty images

По словам девушки, когда Гарри приблизился к ней, она попросила об услуге, которая отнюдь не входит в королевский протокол – попросила ее обнять. Принц согласился.

Принц Гарри довел поклонницу до слез/Getty images

Девушка не могла поверить своему счастью и расплакалась.

Смотрите видео, как принц Гарри довел девушку до слез в Мельбурне: