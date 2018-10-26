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      Принц Гарри и Дэвид Бехкэм поддержали украинских военных на "Играх непокоренных": фото

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      Дэвид Бехкэм с Василием Омельченко
      Дэвид Бехкэм с Василием Омельченко / Facebook

      У сборной Украины на нынешних "Играх Непокоренных" безумная поддержка. Кроме обычных болельщиков, спортсмены слышат слова поддержки и от членов королевской семьи Великобритании и легендарного футболиста Дэвида Бекхэма.

      Принц Гарри встретился с украинскими военными и поддержал их. Также пришел поддержать украинцев принц Дании Фредерик.

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      Также легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм поздравил украинца Василия Омельченко. Бекхэм, который является послом "Игр Непокоренных", сфотографировался с обладателем серебряной медали украинцем Василием Омельченко.

      Отметим, что в нынешних соревнованиях принимали участие 15 спортсменов из Украины, которые соревновались в шести видах спорта: пауэрлифтинге, гребле на тренажерах, легкой атлетике, плавании, стрельбе из лука и велоспорте на шоссе.

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      Теги: Спорт Игры непокоренных
      Источник: 24 Канал
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