Принц Гарри и Дэвид Бехкэм поддержали украинских военных на "Играх непокоренных": фото

У сборной Украины на нынешних "Играх Непокоренных" безумная поддержка. Кроме обычных болельщиков, спортсмены слышат слова поддержки и от членов королевской семьи Великобритании и легендарного футболиста Дэвида Бекхэма.

Принц Гарри встретился с украинскими военными и поддержал их. Также пришел поддержать украинцев принц Дании Фредерик.

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Также легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм поздравил украинца Василия Омельченко. Бекхэм, который является послом "Игр Непокоренных", сфотографировался с обладателем серебряной медали украинцем Василием Омельченко.

Золото у Богдана Оксентюка та срібло у Василя Омельченка. Наші незламні легкоатлети продовжують збирати нагороди на Invictus Games Sydney 2018.



Вітаю! Вся Україна вболіває за наших незламних!#IG2018 #InvictusGamesTeamUkraine #GameOnDownUnder pic.twitter.com/7EcAAhMXz9 — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 октября 2018 г.

Отметим, что в нынешних соревнованиях принимали участие 15 спортсменов из Украины, которые соревновались в шести видах спорта: пауэрлифтинге, гребле на тренажерах, легкой атлетике, плавании, стрельбе из лука и велоспорте на шоссе.

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