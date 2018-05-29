Принц Гарри и Меган Маркл изменили планы на медовый месяц: детали

Прошло 10 дней со дня роскошной свадебной церемонии принца Гарри и Меган Маркл, а новоиспеченные супруги уже приняло одно из первых совместных решений – определились с местом отдыха для медового месяца.

Об этом сообщает TMZ.

После шумного празднования свадьбы принц Гарри и Меган Маркл планируют уединиться. Сначала в СМИ распространялась информация, что королевская чета проведет медовый месяц в африканской Намибии, где они должны были поселиться в номере за 700 долларов неподалеку от джунглей. Однако герцоги Сассекские решили изменить свои планы и выбрать Канаду для первой семейной поездки.

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По данным издания, пара поселится в провинции Альберта, что на западе страны. Принц Гарри и Меган Маркл будут отдыхать в уютном гостиничном комплексе Fairmont Jasper Park Lodge. Западные СМИ удивлены выбором герцогов Сассекских, ведь считают, что это – "самый скучный курорт мира".

Вероятно, после пристального внимания всего мира к паре, влюбленные стремятся насладиться общением друг с другом и спокойно провести время. Пока неизвестно, когда именно принц Гарри и Меган Маркл отправятся в поездку, однако для их охраны привлекут как британские спецслужбы, так и канадские.

Смотрите видео презентации курортного комплекса, в котором проведут медовый месяц принц Гарри и Меган Маркл:

Стоит отметить, что герцоги Сассекские – не единственная королевская чета, которая отдыхала в Fairmont Jasper Park Lodge. У 1939 году король Георг VI и королева Елизавета выбрали для отдыха уютную Канаду. Кроме этого, в 2005 году действующий монарх Елизавета II и принц Филипп также посетили на курорт.