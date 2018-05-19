Принц Гарри и Меган Маркл обменялись кольцами: трогательные фото и видео

Принц Гарри и Меган Маркл обручились! Новоиспеченные супруги обменялись роскошными кольцами и дали святые обеты и клятвы в вечной любви и доверии друг другу в часовне Святого Георгия перед архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби.

Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл – безусловно одно из самых ожидаемых событий года. Церемония начнется в 12:00 по британскому времени, в 13:00 молодожены проедут в карете через весь город. Затем пара отправится на празднование в окружении только друзей и близких.

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Растроганный принц Гарри, который расплакался при первом виде его будущей жены Меган Маркл на свадебной церемонии, как и принято, первым дал обет брака и надел на руку Меган кольцо из рук архиепископа.

The Archbishop leads the vows and the giving of the rings #RoyalWedding pic.twitter.com/861sNLbZD0 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 мая 2018 г.



Принц Гарри надевает кольцо на руку Меган Маркл



Принц Гарри надевает кольцо на руку Меган Маркл

Следующей стала Меган Маркл, которая также произнесла слова священного таинства и надела кольцо своему мужу принцу Гарри.

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Меган Маркл надевает кольцо на руку принцу Гарри



Принц Гарри и Меган Маркл обручились перед архиепископом Кентерберийским



Принц Гарри и Меган Маркл обручились перед архиепископом Кентерберийским



Принц Гарри и Меган Маркл обручились перед архиепископом Кентерберийским

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Как известно, молодожены выбрали Cleave and Company для создания своих свадебных колец. Кольцо Меган изготовили из куска валлийского золота, который ей подарила Ее Высочество королева Елизавета II. А кольцо принца Гарри изготовили из белого золота с текстурным обрамлением.

В часовне Святого Георгия в день свадьбы обручальные кольца доставил герцог Кембриджский принц Уильям, который сегодня также стал свидетелем принца Гарри.