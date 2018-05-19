15:28
19 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
21°C 13°C
  • воскресенье
    17°C 12°C
  • понедельник
    18°C 10°C
  • вторник
    20°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские вуду. Отряд имени Путина
Вєсті Кремля
22:23, 17 мая
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, сегодня
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Принц Гарри и Меган Маркл обменялись кольцами: трогательные фото и видео

137 Читати новину українською
Принц Гарри и Меган Маркл обменялись кольцами
Принц Гарри и Меган Маркл обменялись кольцами / Скриншот с видео

Принц Гарри и Меган Маркл обручились! Новоиспеченные супруги обменялись роскошными кольцами и дали святые обеты и клятвы в вечной любви и доверии друг другу в часовне Святого Георгия перед архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби.

Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл – безусловно одно из самых ожидаемых событий года. Церемония начнется в 12:00 по британскому времени, в 13:00 молодожены проедут в карете через весь город. Затем пара отправится на празднование в окружении только друзей и близких.

Читайте также: Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл: онлайн-трансляция церемонии

Растроганный принц Гарри, который расплакался при первом виде его будущей жены Меган Маркл на свадебной церемонии, как и принято, первым дал обет брака и надел на руку Меган кольцо из рук архиепископа.


Принц Гарри надевает кольцо на руку Меган Маркл


Принц Гарри надевает кольцо на руку Меган Маркл

Следующей стала Меган Маркл, которая также произнесла слова священного таинства и надела кольцо своему мужу принцу Гарри.

Читайте также: Какой титул получит Меган Маркл после свадьбы: официальные данные


Меган Маркл надевает кольцо на руку принцу Гарри


Принц Гарри и Меган Маркл обручились перед архиепископом Кентерберийским


Принц Гарри и Меган Маркл обручились перед архиепископом Кентерберийским


Принц Гарри и Меган Маркл обручились перед архиепископом Кентерберийским

Читайте также: Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл: фото роскошного платья невесты

Как известно, молодожены выбрали Cleave and Company для создания своих свадебных колец. Кольцо Меган изготовили из куска валлийского золота, который ей подарила Ее Высочество королева Елизавета II. А кольцо принца Гарри изготовили из белого золота с текстурным обрамлением.

В часовне Святого Георгия в день свадьбы обручальные кольца доставил герцог Кембриджский принц Уильям, который сегодня также стал свидетелем принца Гарри.

Теги: Меган Маркл Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Звездные свадьбы Королівська сім'я Королевская свадьба LifeStyle
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чому Волкер вважає, що українці поки що не зможуть повернути Донбас
сегодня, 12:02 Чому Волкер вважає, що українці поки що не зможуть повернути Донбас
Блог Медіа 691
Безумно дорогая авантюра: во сколько России обходится Крымский мост
сегодня, 11:01 Безумно дорогая авантюра: во сколько России обходится Крымский мост
1101
Свежие воспоминания о Луганске: лучшее качество – украинское
сегодня, 08:41 Свежие воспоминания о Луганске: лучшее качество – украинское
Ольга Черненко 1166
Яких цькувань зазнала суддя Гольник, що відмовилась від хабара найвпливовішої людини Полтави
18 мая, 23:00 Яких цькувань зазнала суддя Гольник, що відмовилась від хабара найвпливовішої людини Полтави
Роман Маселко 362
Необхідно повністю перекрити доступ і викинути російський контент з українських терен
18 мая, 22:02 Необхідно повністю перекрити доступ і викинути російський контент з українських терен
Володимир Шередега 1176
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук