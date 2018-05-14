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Принц Гарри и Меган Маркл перед свадьбой получили роскошное письмо от королевы: фотофакт

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Принц Гарри и Меган Маркл получили письмо от королевы Елизаветы II
Принц Гарри и Меган Маркл получили письмо от королевы Елизаветы II

Накануне королевской свадьбы вступающие в брак принц Гарри и Меган Маркл получили официальное письмо от королевы Елизаветы II. Документ является подтверждением того, что монарх дает согласие на брак влюбленных.

Об этом сообщили представители Кенсингтонского дворца.

Хотя принц Гарри и Меган Маркл получили согласие от королевы на их бракосочетания еще в марте 2018 года, по традиции, паре адресовали еще один документ. Письмо написано от руки и украшено цветными геральдическими символами. Кроме этого, документ скреплен государственной печатью.

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Этим мы даем согласие на заключение брака между Нашим самым дорогим и Любим Внуком Принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом Уэльским, Рыцарем-Командором Викторианского ордена и Рейчел Меган Маркл,
– говорится в письме.

По информации Кенсингтонского дворца, рисунки на письме не только украшают документ, но и символичны. В частности, красный дракон означает Уэльс, роза, чертополох и клевер – Объединенное Королевство, три красные раковины – семьи покойной принцессы Дианы. Все они расположены слева.

 

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Справа от текста размещена роза – национальный цветок США, а также золотые маки – государственная цветок Калифорнии. Эти символы на письме принадлежат Меган Маркл. Поскольку актриса не имеет своего семейного герба, королевская семья решила использовать в письме общеамериканские символы.

 

Напомним, что церемония венчания принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая. Хотя синоптики прогнозируют ливневый дождь в этот день, жених и невеста завершают последние приготовления к свадьбе. Влюбленные уже определились с музыкальным сопровождением для церемонии, выбрали свадебную карету, а принц Гарри рассказал, кто у него будет свидетелем. На королевскую свадьбу пригласили около 3 тысяч человек.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Елизавета II Королевская свадьба
Источник: 24 Канал
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