Принц Гарри и Меган Маркл перед свадьбой получили роскошное письмо от королевы: фотофакт

Накануне королевской свадьбы вступающие в брак принц Гарри и Меган Маркл получили официальное письмо от королевы Елизаветы II. Документ является подтверждением того, что монарх дает согласие на брак влюбленных.

Об этом сообщили представители Кенсингтонского дворца.



Хотя принц Гарри и Меган Маркл получили согласие от королевы на их бракосочетания еще в марте 2018 года, по традиции, паре адресовали еще один документ. Письмо написано от руки и украшено цветными геральдическими символами. Кроме этого, документ скреплен государственной печатью.

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Bearing The Queen's signature, the Instrument of Consent records Her Majesty's consent to the Marriage of Prince Harry and Ms. Meghan Markle. #RoyalWedding



Find out more: https://t.co/KNUnxl0hUj pic.twitter.com/wsXTt4FzAn — The Royal Family (@RoyalFamily) 13 травня 2018 р.

Этим мы даем согласие на заключение брака между Нашим самым дорогим и Любим Внуком Принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом Уэльским, Рыцарем-Командором Викторианского ордена и Рейчел Меган Маркл,

– говорится в письме.

По информации Кенсингтонского дворца, рисунки на письме не только украшают документ, но и символичны. В частности, красный дракон означает Уэльс, роза, чертополох и клевер – Объединенное Королевство, три красные раковины – семьи покойной принцессы Дианы. Все они расположены слева.

The design on the left of the hand-written document features a red dragon, the symbol of Wales, together with the UK's floral emblems – the rose, thistle & shamrock.



It also incorporates Prince Harry’s Label, including three tiny red escallops from the Spencer family Arms. pic.twitter.com/799yiuwewv — The Royal Family (@RoyalFamily) 13 травня 2018 р.

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Справа от текста размещена роза – национальный цветок США, а также золотые маки – государственная цветок Калифорнии. Эти символы на письме принадлежат Меган Маркл. Поскольку актриса не имеет своего семейного герба, королевская семья решила использовать в письме общеамериканские символы.

To the right of the text is another rose, the national flower of the USA, and golden poppies - the state flower of California, where Ms Markle was born.



Below the Welsh leek & Prince Harry's Label are olive branches, adopted from the Great Seal of the United States. pic.twitter.com/v7k2iKLvvA — The Royal Family (@RoyalFamily) 13 травня 2018 р.

Напомним, что церемония венчания принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая. Хотя синоптики прогнозируют ливневый дождь в этот день, жених и невеста завершают последние приготовления к свадьбе. Влюбленные уже определились с музыкальным сопровождением для церемонии, выбрали свадебную карету, а принц Гарри рассказал, кто у него будет свидетелем. На королевскую свадьбу пригласили около 3 тысяч человек.