09:42
6 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 16°C
  • суббота
    25°C 18°C
  • воскресенье
    26°C 19°C
  • понедельник
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Футбол без Путина. Наташи, которые спасают мир
Вєсті Кремля
22:27, 5 июля
Вести.UA. Огненная Тимошенко. Звездная война Гройсмана с контрабандой
Вєсті.UA
19:44, 5 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, сегодня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Принц Гарри и Меган Маркл показали, как будет выглядеть дом во время отпуска в Австралии: фото

69 Читати новину українською

Королевская чета принц Гарри и Меган Маркл в октябре планируют отпуск в Австралии. Как пишут западные СМИ, скорее всего влюбленные остановятся на вилле Bunderim House. Дом имеет пять спален, четыре ванные комнаты, игровую комнату и спа-центр.

Интересно, что там останавливались и другие знаменитости ХХ века, а также в 1934 году в Bunderim House был дядя королевы Елизаветы II герцог Глостерский принц Генри. Об этом сообщает Daily Mail.

Читайте также: Как кусок бетона: друг принца Чарльза грубо раскритиковал свадебное платье Меган Маркл

Известно, что вилла находится в районе Саншайн-Кост австралийского Квинсленда. Ее построили в 1913 году на самой высокой точке северного склона горы Будерим.

История повторяется. Принц Гарри и принц Генри имеют много общего в своих привычках и в репутации. Принц Генри тоже был немного мальчишкой,
– рассказывает риелтор Рэй Уайт.

После визита принца Генри вилла пришла в упадок, однако нынешние владельцы Тим и Джеки Бэнкси отремонтировали дом: обустроили рабочий кабинет, встроили бар и холодильник для вина, а также обустроили гараж на пять автомобилей и большой бассейн. Также в вилле есть большая комната для игр и игровая площадка.

Теги: LifeStyle Австралия Путешествия Отдых VIP отдых Меган Маркл Фотоновости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Блимають і нічого не роблять": як Порошенко та політична еліта перетворились на окунів
сегодня, 09:00 "Блимають і нічого не роблять": як Порошенко та політична еліта перетворились на окунів
Віталій Шабунін 43
Как расправляются с местными главарями в Луганске: стерли, взорвали, убили, забыли
сегодня, 08:40 Как расправляются с местными главарями в Луганске: стерли, взорвали, убили, забыли
Ольга Черненко 802
Главные 5 июля: приговор Балуху, убийство полицейского и беспокойная Рада
сегодня, 08:07 Главные 5 июля: приговор Балуху, убийство полицейского и беспокойная Рада
339
Следите ли вы за скандалом между Холодницким и Сытником?
5 июля, 15:52 Следите ли вы за скандалом между Холодницким и Сытником?
97
Закон об информационных угрозах: если вы не компетентны в вопросе кибер угроз, спросите эксперта
5 июля, 22:00 Закон об информационных угрозах: если вы не компетентны в вопросе кибер угроз, спросите эксперта
Семен Кабакаєв 185
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук