Принц Гарри и Меган Маркл показали, как будет выглядеть дом во время отпуска в Австралии: фото

Королевская чета принц Гарри и Меган Маркл в октябре планируют отпуск в Австралии. Как пишут западные СМИ, скорее всего влюбленные остановятся на вилле Bunderim House. Дом имеет пять спален, четыре ванные комнаты, игровую комнату и спа-центр.

Интересно, что там останавливались и другие знаменитости ХХ века, а также в 1934 году в Bunderim House был дядя королевы Елизаветы II герцог Глостерский принц Генри. Об этом сообщает Daily Mail.

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Известно, что вилла находится в районе Саншайн-Кост австралийского Квинсленда. Ее построили в 1913 году на самой высокой точке северного склона горы Будерим.

История повторяется. Принц Гарри и принц Генри имеют много общего в своих привычках и в репутации. Принц Генри тоже был немного мальчишкой,

– рассказывает риелтор Рэй Уайт.

После визита принца Генри вилла пришла в упадок, однако нынешние владельцы Тим и Джеки Бэнкси отремонтировали дом: обустроили рабочий кабинет, встроили бар и холодильник для вина, а также обустроили гараж на пять автомобилей и большой бассейн. Также в вилле есть большая комната для игр и игровая площадка.