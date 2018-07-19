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Принц Гарри и Меган Маркл посетят США: детали

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Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Getty images

Королевская пара принц Гарри и Меган Маркл посетят Соединенные Штаты Америки. Тур по стране, вероятно, они совершат весной 2019 года.

Прошло 2 месяца с момента роскошной свадьбы герцогов Сассекских. Супруги до сих пор не осуществили визит на Родину Меган Маркл – в Соединенные Штаты Америки. Однако, по словам инсайдеров Us Weekly, такую ​​поездку королевская пара уже запланировала.

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Меган и Гарри хотят укрепить связи между Великобританией и США,
– рассказал о причинах путешествия инсайдер.

Официально Кенсингтонский дворец не объявляет этой информации. Также не уточняется и перечень городов, в которые поедут принц Гарри и Меган Маркл. Инсайдер утверждает, что королевская чета посетит Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорнию. В СМИ уже говорят, что герцоги Сассекские встретятся с экс-президентом Бараком Обамой в Чикаго, где базируется его благотворительный фонд.

Инсайдер предполагает, что США станет не единственной заокеанской страной, которую посетят принц Гарри и Меган Маркл. В Канаде планируют пригласить герцогов Сассекских для официальной встречи.

Канадскому МИД стало известно о запланированном турне. Им хотелось бы, чтобы Меган и Гарри посетили и Канаду. Поэтому это вполне может стать североамериканским туром,
– добавил инсайдер.

Американка Меган Маркл с нетерпением ждет визита в США, который, вероятно, состоится весной 2019 года. По информации издания, она уже составила список любимых мест, которые хотела бы показать своему мужу. А уже осенью герцогиня Сассекская хочет вернуться на несколько дней домой, чтобы провести время с родными и друзьями.

Теги: LifeStyle Новости США Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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