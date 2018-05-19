Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый совместный выход супругов – сказочные фото

Долгожданная свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл 19 мая состоялась. Супруги обменялись клятвами вечной любви и согласно с протоколом осуществили свой первый выход из Виндзорского замка к гостям и поклонникам свадьбы.

Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл – безусловно одно из самых ожидаемых событий года. Церемония началась в 12:00 по британскому времени, а уже в 13:00 молодожены прокатились в карете через весь город. Затем пара отправится на празднование в окружении только друзей и близких.

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Очаровательная Меган Маркл в своем нежном и изысканном платье, взявшись за руки с растроганным принцем Гарри, вышли из часовни Святого Георгия и отправились по городу в сказочной карете. Пара махала руками и принимала счастливые аплодисменты и поздравления от всех приглашенных и поклонников новоиспеченных супругов.

The Duke and Duchess of Sussex depart the Chapel for a carriage procession through the Castle and Windsor Town #RoyalWedding pic.twitter.com/pxPht7OXfP — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 мая 2018 г.



Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый совместный выход супругов

Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый совместный выход супругов

​Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый совместный выход супругов ​

Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый совместный выход супругов

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Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый совместный выход супругов

​Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый поцелуй супругов

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​Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый совместный выход супругов



​Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый совместный выход супругов

​Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый совместный выход супругов

​Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый совместный выход супругов

​Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый совместный выход супругов ​

Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый совместный выход супругов

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​Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый совместный выход супругов

​Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый совместный выход супругов

​Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый совместный выход супругов ​

Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый совместный выход супругов