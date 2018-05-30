Принц Гарри и Меган Маркл приобретут роскошный особняк в Австралии, – СМИ

Не прошло и двух недель со дня свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, как королевская пара планирует приобрести первую недвижимость. Новоиспеченные супруги уже заприметили роскошный особняк в Австралии.

Об этом сообщает издание Woman's Day.

Отметим, что после церемонии венчания герцоги Сассекские отправились на вечеринку, во время которой очаровательная Меган Маркл показала скромное платье и изысканный перстень. Как выяснили западные СМИ, кольцо с аквамарином – это свадебный подарок для невесты от принца Гарри. Перстень был особенным, ведь принадлежал принцессе Диане.

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Но это не единственный подарок, который получит Меган Маркл. Кроме королевского звания герцогини Сассекской и собственного семейного герба, экс-актриса вместе с новоиспеченным мужем станет владелицей роскошного поместья в Австралии.

Гарри хочет, чтобы их с Меган новый дом был в уединенном месте. Примерно в часе езды от аэропорта. Он также хочет приобрести маленький виноградник, потому что она давно говорила о желании лучше узнать процесс виноделия,

– рассказал инсайдер.

По его словам, это тоже будет свадебным подарком для Меган Маркл. Но в покупке недвижимости эксперты видят и политическую сторону. В частности, королевская пара продемонстрирует тесную связь со странами-членами Содружества.

"Покупка недвижимости покажет австралийцам, что Гарри и Меган серьезно относятся к сохранению отношений между Австралией и Великобританией", – отметил инсайдер издания.

Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 22 Тра 2018 р. о 11:43 PDT

Известно, что уже в октябре 2018 года принц Гарри и Меган Маркл посетят страну. В Австралии в это время будут проходить международные соревнования бывших и действующих военнослужащих, ставших инвалидами. Принц является королевским патроном Invictus Games, поэтому не пропускает ежегодного мероприятия. В целом же пара планирует посещать Австралию не менее, чем 2 раза в год, поэтому покупка имения была необходимостью супругов иметь в этой стране собственное жилье.

Напомним, что после бракосочетания принц Гарри и Меган Маркл поселились в роскошных апартаментах с 21 комнатой в Кенсингтонском дворце. Ранее они принадлежали герцогу и герцогине Глостер. Еще до церемонии внук королевы Елизаветы II позаботился о ремонте в квартире, чтобы сразу после свадьбы супруги поселились в своих апартаментах.