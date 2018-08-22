Принц Гарри и Меган Маркл провели уик-энд в Италии, – СМИ

Герцоги Сассекские продолжают привлекать пристальное внимание СМИ. Журналисты убеждены, что Меган Маркл и принц Гарри отправились на несколько дней в Италию, где погостили у известных супругов Джорджа и Амаль Клуни.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Ранее журналисты подозревали, что Меган Маркл осуществила загадочную поездку в Торонто. Однако эти слухи сразу же опровергли представители СМИ, которые убеждены, что принц Гарри с очаровательной женой были в то время в солнечной Италии.

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Герцоги Сассекские прилетели частным самолетом на Сардинию 16 августа, где поселились в вилле голливудского актера Джорджа Клуни. Это подтвердили и итальянские СМИ, которые узнали от инсайдеров в полиции, что имение бдительно охраняли правоохранители, поэтому ни фото, ни видео папарацци не смогли бы сделать.

В течение 3 дней супруги не покидали виллу. Очаровательная Меган Маркл помогала Амаль Клуни ухаживать за 10-месячными двойняшками Эллой и Александром. А вот мужчины нашли себе активнее занятия – вместе с друзьями актера принц Гарри сыграл в баскетбол. В последний день отдыха для герцогов Сассекских организовали гала-ужин, на который пригласили 15 друзей.