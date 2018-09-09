Принц Гарри очаровал сеть нежным прикосновением к Меган Маркл: видео

Герцоги Сассекские стали настоящими любимцами не только в Великобритании, но и во всем мире. Каждый выход принца Гарри и Меган Маркл получает немалое внимание, соответственно каждое движение или взгляд оказываются под прицелом журналистов.

После свадьбы герцоги Сассекские взялись выполнять свои обязанности в королевской семье. Принц Гарри, который является патроном многих благотворительных организаций, посещает светские мероприятия по всей стране. Сопровождает герцога его очаровательная жена Меган Маркл.

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Так, 4 сентября королевская чета посетила главное мероприятие фонда WellChild Awards – вручение премий тяжелобольным детям, которые мужественно борются с недугом. Меган Маркл с удовольствием пообщалась с лауреатами и организаторами награждения.

Принц Гарри и Меган Маркл в Лондоне/ Getty Images



Меган Маркл пообщалась с тяжелобольными детьми/ Getty Images

Именно во время этого события журналистам удалось зафиксировать, насколько нежно принц Гарри относится к своей жене. На кадрах видно, как герцог Сассекский поставил руку на спину Меган. Впоследствии мужчина нежно погладил ее.

Видео сразу же попало в сеть, чем вызвало восторг у поклонников королевской семьи. "Как это мило", "Они такие нежные и не боятся показывать это на публике", "Какой он трепетный со своей женой. В этом нет ничего неприличного", "Они замечательные", – написали пользователи сети.