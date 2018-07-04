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Принц Гарри отказался взять Меган Маркл за руку перед королевой: видео

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Меган Маркл
Меган Маркл / GettyImages

Накануне на приеме Елизаветы II в Букингемском дворце герцогиня Сассекская Меган Маркл попыталась взять своего мужа принца Гарри за руку. Однако мужчина отказался поддержать Меган, потому что это могло стать еще одним нарушением королевских правил.

Видео с приема опубликовало издание The Sun.

Читайте также: Меган Маркл нарушила королевские правила во время торжественного парада в Лондоне

Эксперт по королевскому этикету Мика Майер отмечает, что королевские пары редко держатся за руки на официальных мероприятиях.

Кейт Миддлтон и принц Уильям избегают держаться за руки, хотя совершенно ясно, что они эмоционально близки, однако, похоже, не чувствуют необходимости доказывать свою любовь, особенно когда речь идет об официальном приеме. Все это зависит от предпочтений каждой пары, а также, вероятно, от характера мероприятия, которое они посещают. Более серьезные визиты требуют более серьезного уровня профессионализма, которому должна следовать каждая королевская особа,
– объясняет Мика.

Она добавила, что Меган фактически имеет право брать мужа принца Гарри за руку, но не в присутствии королевы, потому что это станет нарушением протокола.

Смотрите видео, как Меган пробовала взять принца Гарри за руку:

 

меган маркл і принц гаррі
Меган Маркл и принц Гарри могут проявлять чувства, однако не в присутствии королевы 

Теги: LifeStyle Елизавета II Меган Маркл Королівська сім'я
Источник: 24 Канал
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