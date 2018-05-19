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Принц Гарри прибыл на королевскую свадьбу со своим братом Уильямом: красноречивые фото

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Принцы Гарри и Уильям возле Виндзорского замка идут в часовню Святого Георгия
Принцы Гарри и Уильям возле Виндзорского замка идут в часовню Святого Георгия / Фото из соцсетей

Свадьба прицна Гарри и Меган Маркл состоится уже через несколько минут. Перед долгожданным приездом невесты в часовню Святого Георгия, принц Гарри прибыл на церемонию в окружении своего брата принца Уильяма.

Приннц Гарри, как и положено жениху монархов, прибыл в классическом королевском мундире. Заметно, что жених волнуется, однако поддержку ему составляет родной брат принц Уильям.

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Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл начнется в часовне Святого Георгия в 12:00 по британскому времени, в 13:00 молодожены проедут в карете через весь город. Затем пара отправится на празднование в окружении только друзей и близких.

Принцы Гарри и Уильям возле Виндзорского замка идут в часовню Святого Георгия

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Напомним, что за церемонией венчания будут наблюдать тысячи людей, которые уже заняли место возле дворца. Кроме этого, миллионы поклонников королевской семьи во всем мире смогут наблюдать за торжественным событием благодаря онлайн-трансляции. Свадебная церемония начнется в 12:00 по британскому времени, в 13:00 молодожены проедут в карете через весь город. Затем пара отправится на празднование в окружении только друзей и близких.

Теги: Меган Маркл Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Звездные свадьбы LifeStyle Королівська сім'я Королевская свадьба
Источник: 24 Канал
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