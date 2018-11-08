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      Принц Гарри рассказал, как его отец отреагировал на просьбу вести к алтарю Меган Маркл

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      Принц Гарри и Меган Маркл
      Принц Гарри и Меган Маркл / Getty images

      Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялось еще 19 мая, а мир до сих пор обсуждает эту потрясающую церемонию. В документальном фильме канала BBC One внук Елизаветы II откровенно рассказал, как его отец отреагировал на просьбу вести невесту к алтарю.

      Как известно, отец Меган Маркл отказался приезжать на свадьбу звездной дочери. Скандальный Томас Маркл заявил, что именно на это время у него запланирована операция. Однако в СМИ до сих пор убеждены, что причиной такого решения были резонансные новости накануне королевской свадьбы: отец герцогини Сассекской решил заработать на бракосочетании дочери, поэтому позировал перед папарацци, а впоследствии получил за это плату.

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      Поэтому знаменитая невеста накануне своей свадьбы оказалась в непростой ситуации. Помог решить проблему принц Гарри, который попросил своего отца повести к алтарю герцогиню Сассекскую. Как сообщает журнал People, в документальном фильме внук королевы Елизаветы II откровенно рассказал, как отреагировал принц Чарльз на неожиданное предложение.

      Я попросил его, и, честно говоря, думаю, он даже не ожидал, что это случится. Но сразу сказал: "Да, конечно, я сделаю все, что нужно для Меган. Ведь я здесь для того, чтобы поддержать вас". Для него это было просто фантастической возможностью стать для нас такой опорой,
      – признался принц Гарри.

      Уже через несколько дней после разговора принц Чарльз счастливо сопровождал Меган Маркл к алтарю. От трогательного момента жених не сдержал слез, а во время самой свадьбы тихо прошептал отцу: "Спасибо".

      Этот момент впоследствии увидели все представители Букингемского дворца, которые расчувствовались от таких слов. В частности, герцогиня Камилла призналась, что не смогла сдержать слезы от благодарности принца Гарри.

      "Это было очень трогательно. В церкви я просто не могла услышать то, что сказал Гарри. Но после того, как я увидела это по телевизору, я ... Думаю, это был прекрасный жест", – сквозь слезы рассказала герцогиня Камилла.

      Напомним, что 19 мая весь мир, затаив дыхание, наблюдал, как экс-актриса Меган Маркл выходит замуж за принца Гарри. Все модницы с нетерпением ожидали выхода невесты, ведь каждый раз свадебное платье герцогини задает тренд на много лет. Так, свадебное платье Меган Маркл вызвало настоящий шквал эмоций, а второй ее наряд уже можно приобрести за 45 долларов.

      Теги: LifeStyle Меган Маркл Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Королівська сім'я Королевская свадьба
      Источник: 24 Канал
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