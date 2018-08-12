Принц Гарри унаследует больше денег, чем принц Уильям: подробности

Младший брат принца Уильяма Гарри получит большую часть наследства. Речь идёт о 18 миллионах долларов, которые оставила в наследство мать королевы Великобритании Елизавета Боуз-Лайон.

Прабабушка принцев Елизавета Боуз-Лайон отдала принцу Гарри большую часть своих сбережений, а Уильяму досталась меньше. Об этом сообщает издание Harper's Bazaar.

Читайте также: Стало известно, какой титул получит Кейт Миддлтон, когда принц Уильям станет королем

Отмечается, что причина заключается в том, когда Уильям станет королем, он получит в свое распоряжение герцогство Корнуолл, которое финансирует общественную, благотворительную и частную деятельность наследника престола. В то время как Гарри придется жить с тем, что есть.



Елизавета Боуз-Лайон и Елизавета II

Кроме того, принцы Уильям и Гарри также унаследовали большие суммы от своей матери принцессы Дианы, трагически погибшей в 1997 году. Братья разделили между собой 10 миллионов долларов: часть этой суммы они получили в возрасте 25 лет, а другую после достижения 30-летия.



Принцесса Диана с Гарри и Уильямом