Принц Гарри взволнован, что вокруг Меган слишком много истерии

Принц Гарри очень обеспокоен из-за чрезмерного внимания прессы к его жене Меган Маркл.

Об этом рассказал королевский корреспондент Кэти Николл, ссылаясь на источники, близкие к королевской семье.

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"Гарри беспокоится, что вокруг Меган слишком много истерии, и он хочет это немного притормозить", – цитирует собеседника издание Vanity Fair.

Август супруги проведут вдали от журналистов и папарацци, а после возвращения к королевским обязанностям, герцог и герцогиня Сассекские будут реже появляться на публике.



Меган Маркл и принц Гарри / Getty Images

По словам неофициального биографа королевской семьи Дункана Ларкомба, принц Гарри обвиняет СМИ в смерти своей матери, принцессы Дианы, и хочет защитить свою жену от опасности.

"Гарри считает, что именно пресса убила его мать. Он лично говорил мне об этом", – отметил Ларкомб.

Напомним, принцесса Диана или Леди Ди, как называли ее поклонники, погибла в страшной аварии 31 августа 1997 года. Она пыталась убежать от преследования папарацци.