Принц Гарри заплакал от вида невесты Меган Маркл: трогательное видео
Долгожданная церемония венчания принца Гарри и Меган Маркл началась в Виндзорском дворце. От вида очаровательной невесты королевский отпрыск пустил слезу.
Хоть Меган Маркл и принц Гарри тщательно готовились к церемонии венчания, однако эмоции взяли верх и жених заплакал возле алтаря. Королевский отпрыск пытался скрыть слезы, по-мужественному их вытирая. Однако этот факт растрогал всех зрителей онлайн-трансляции свадьбы.
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Принц Гарри заплакал, когда его невеста Меган Маркл стала рядом с ним. Стоит отметить, что невеста выглядела потрясающе. Видимо, вид актрисы настолько растрогал мужчину, что он не сдержал эмоции.
Кстати, принц Гарри удивил публику, ведь он надел форму, как это делали его брат, отец и дед. Хотя сам Гарри не является действующим военнослужащим, а, следовательно, мог самостоятельно выбрать для себя любой костюм.
Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл проходит в Виндзорском замке. Церемония началась в 12 часов по местному времени (14 часов по киевскому времени).
Последнюю передшлюбную ночь молодожены провели отдельно. Невеста ночевала в гостинице с матерью, а принц Гарри провел вечер в компании брата принца Уильяма. Для 36-летней Меган Маркл это будет второй брак. Чтобы стать частью королевской семьи она сменила американское гражданство на британское и поменяла вероисповедание.