Принц Гарри заплакал от вида невесты Меган Маркл: трогательное видео

Долгожданная церемония венчания принца Гарри и Меган Маркл началась в Виндзорском дворце. От вида очаровательной невесты королевский отпрыск пустил слезу.

Хоть Меган Маркл и принц Гарри тщательно готовились к церемонии венчания, однако эмоции взяли верх и жених заплакал возле алтаря. Королевский отпрыск пытался скрыть слезы, по-мужественному их вытирая. Однако этот факт растрогал всех зрителей онлайн-трансляции свадьбы.

Читайте также: Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл: онлайн-трансляция церемонии

Принц Гарри заплакал, когда его невеста Меган Маркл стала рядом с ним. Стоит отметить, что невеста выглядела потрясающе. Видимо, вид актрисы настолько растрогал мужчину, что он не сдержал эмоции.

#RoyalWedding started watching to catch glimpse of David Beckham but fml thank god that I stayed Cos I’m an emo mess now this is so cute ksjdhdhd pic.twitter.com/9WOiEeg3Oa — jonicenyo (@_nyommzz_) 19 травня 2018 р.

Кстати, принц Гарри удивил публику, ведь он надел форму, как это делали его брат, отец и дед. Хотя сам Гарри не является действующим военнослужащим, а, следовательно, мог самостоятельно выбрать для себя любой костюм.

Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл проходит в Виндзорском замке. Церемония началась в 12 часов по местному времени (14 часов по киевскому времени).



Последнюю передшлюбную ночь молодожены провели отдельно. Невеста ночевала в гостинице с матерью, а принц Гарри провел вечер в компании брата принца Уильяма. Для 36-летней Меган Маркл это будет второй брак. Чтобы стать частью королевской семьи она сменила американское гражданство на британское и поменяла вероисповедание.