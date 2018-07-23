Принц Гарри запретил Меган Маркл одевать смокинг

Принц Гарри внес коррективы в гардероб жены для официального тура по Австралии и Новой Зеландии.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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По их информации, Меган Маркл пакует чемоданы с помощью стилистов, но принц Гарри выразил недовольство по поводу ее деловых костюмов, аргументируя тем, что она представительница королевской семьи.

Меган говорят, что ей нужно прекратить одеваться как голливудская звезда и начать одеваться как член королевской семьи. Меган хотела выбрать смокинг, но Гарри сказал, что этот костюм недостаточно традиционный,

– утверждает источник британского издания.

В феврале Меган Маркл появилась на церемонии Endeavour Fund Awards "Ceremony в черном смокинге. Однако принцесса Диана, мама принца Гарри, также неоднократно предпочитала костюмы и даже бабочки.



Принцесса Диана

Напомним, накануне сводная сестра Меган Саманта Маркл набросилась на герцогиню с оскорблениями. Она заявила, что из-за поведения Меган Маркл умирает их отец Томас и это ее вина.



Также старший брат герцогини Томас Маркл-младший написал письмо королеве Великобритании Елизавете II с призывом не допустить повторения такой же трагедии, как это случилось с погибшей принцессой Дианой.