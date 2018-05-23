Принц Монако Пьер Казираги во второй раз стал отцом

В понедельник, 21 мая, жена принца Монако Беатрис Борромео родила Пьеру Казираги сына.

Об этом сообщает Беатрис в своем Instagram.

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Официальное подтверждение представители семьи Гримальди дали только во вторник вечером.

Пьер Казираги и его жена Беатрис Борромео назвали сына классическим итальянским именем – Франческо Карло Альберт.

Отметим, теперь семья воспитывает двух сыновей первенца Стефано Эрколе Карло и новорожденного Франческо Карло Альберт.

Напомним, сын принцессы Монако 24-летний Пьер Казираги устроил драку в одном из ночных клубов Нью-Йорка и, по свидетельству очевидцев, попал в госпиталь с серьезными травмами лица, пишет газета New York Post. Как утверждают люди из компании Джаха, член королевской семьи Монако и несколько его приятелей подошли к ним и начали оскорблять девушек и без разрешения пить с их столика водку.