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      Принц Монако пожелал юному украинцу стать олимпийским чемпионом: фото

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      Владислав Гераскевич с отцом и тренером Михаилом Гераскевичем
      Владислав Гераскевич с отцом и тренером Михаилом Гераскевичем / Фото из открытых источников

      Украинский скелетонист Владислав Гераскевич завоевал 7 место на юниорском чемпионате мира в Германии.

      После финиша нашего талантливого спортсмена поздравил принц Монако Альберт II, который сам в свое время выступал на четырех Олимпиадах как бобслеист.

      Читайте также: Украинец Гераскевич показал третий лучший результат на этапе Кубка мира по скелетону

      Хороший знакомый украинской команды Альберт II пожелал Владу в будущем стать олимпийским чемпионом! Шаг за шагом мы идем вперед к этой цели. Сегодня мы одержали уже седьмое место на чемпионате мира среди юниоров. Прогресс очевиден. Знаем, над чем нужно еще работать. Мы искренне благодарны всем, кто с нами, всем, кто поддерживает! Дальше будет,
      – написал отец и тренер Владислава Михаил Гераскевич в Facebook.

      К слову, на дебютной в карьере Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году Владислав Гераскевич занял 12 место.

      Что такое скелетон?Это зимний олимпийский вид спорта, скоростной спуск по ледяной трассе на специальных санях без рулевого управления. Спортсмен, лежа лицом вниз, управляет скелетоном с помощью шипов на носках ботинок.

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      Теги: Спорт Монако
      Источник: 24 Канал
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