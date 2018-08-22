Принц Уильям и Кейт Миддлтон лишены опеки над детьми: подробности

Стало известно, что принц Уильям и Кейт Миддлтон не владеют полной опекой над детьми, потому что законным опекуном 5-летнего Джорджа, 3-летней Шарлотты и 4-месячного Луи является королева Великобритании Елизавета II.

Интересно, что принц Гарри и Меган Макрл также не будут иметь полной опеки над своими наследниками. Об этом сообщает News.com.au.

Читайте также: Елизавета II внесла Меган Маркл в завещание: королевская семья возмущена

Отмечается, что согласно законам Великобритании, правами на полную юридическую опеку над своими несовершеннолетними детьми и внуками в королевской семье владеет лишь король, или королева.

К примеру, если принц Уильям и Кейт Миддлтон захотят отправиться на семейный отдых, они сначала обязаны получить разрешение Елизаветы II на вывоз детей.

Интересно, что даже при разводе никто из супругов не получит доступ к детям.



Королевская семья

Заметим, что этот закон впервые был введен в Великобритании в 1700-х годах королем Георгом I. Из-за сложных отношений с сыном, монарх решил передать престол внукам. Однако для этого ему было необходимо иметь юридическую связь с ними. Королевская семья до сих пор придерживается закона.