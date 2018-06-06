Принц Уильям и Кейт Миддлтон усилили охрану своих детей: жуткая причина

Герцоги Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон обеспокоены недавним призывом террориста атаковать их старшего сына Джорджа. Королевская чета усилила охрану ребенка.

Об этом сообщает The Reuters.

Исламский террорист Хуссейн Рашид выбрал жертву нападения: 32-летний мужчина призвал всех "собратьев" атаковать принца Джорджа. Первой целью террористов должен был стать футбольный стадион в Великобритании, второй – школа, в которой учится сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

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Свои призывы Хуссейн Рашид публиковал в социальной сети, добавляя кровавые и жуткие картинки. Пока неизвестно, почему именно королевский отпрыск, который является третьим претендентом на трон, стал объектом запланированного нападения.



Принц Джордж

Полиция задержала злоумышленника и продолжает поиски его сообщников. Сам террорист во время допроса подтвердил свои намерения и отметил, что "королевская семья не останется в покое".

Тревожная информация очень обеспокоила Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Хоть Хуссейна Рашида задержали правоохранители, однако угроза для принца Джорджа не миновала. Следовательно, королевская семья наняла дополнительную охрану для мальчика. Офицеры королевской гвардии будут сопровождать принца Джорджа в школу и на прогулках, а в Кенсингтонском дворце будет вестись усиленное дежурство.