Принц Уильям смутился от вопроса актрисы Эммы Томпсон: забавные детали

Внук королевы Великобритании в очередной раз попал в курьезную ситуацию. Принц Уильям смутился от вопроса голливудской актрисы Эммы Томпсон.

Случилось это 7 ноября во время награждения звезды в Букингемском дворце, сообщает The Huffington Post. Звезде "Реальной любви" Эмме Томпсон вручили почетный Орден Британской империи. 59-летняя актриса пришла во дворец в синем костюме и белых кроссовках. Однако не это смутило принца Уильяма.

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Во время самого награждения Эмма Томпсон заставила принца Уильяма смутиться. Звезда спросила у внука Ее Величества, может ли она поцеловать его. Сначала принц Уильям немного растерялся, после чего деликатно отказал актрисе. Об этом сообщает The Daily Mail.

"Он всегда мне нравился, еще с того времени, как был маленьким мальчиком. Я спросила: "Мне можно вас поцеловать?" Он очень смутился и тут же ответил: "Нет, ведь это ваш день, а не мой". Сказал он это очень мило. Прекрасный молодой человек!"– призналась Эмма Томпсон.

Congratulations to Dame Emma Thompson! Today at Buckingham Palace, the actor received her Damehood from The Duke for services to Drama. pic.twitter.com/1gSfaawBii — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 7 ноември 2018 г.

Стоит отметить, что поддержать Эмму Томпсон пришел ее муж Грег Уайз и дети. Кроме актрисы, Орден Британской империи получили Джуди Денч, Хелен Миррен и Джули Уолтерс.