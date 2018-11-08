Принц Уильям смутился от вопроса актрисы Эммы Томпсон: забавные детали
Внук королевы Великобритании в очередной раз попал в курьезную ситуацию. Принц Уильям смутился от вопроса голливудской актрисы Эммы Томпсон.
Случилось это 7 ноября во время награждения звезды в Букингемском дворце, сообщает The Huffington Post. Звезде "Реальной любви" Эмме Томпсон вручили почетный Орден Британской империи. 59-летняя актриса пришла во дворец в синем костюме и белых кроссовках. Однако не это смутило принца Уильяма.
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Во время самого награждения Эмма Томпсон заставила принца Уильяма смутиться. Звезда спросила у внука Ее Величества, может ли она поцеловать его. Сначала принц Уильям немного растерялся, после чего деликатно отказал актрисе. Об этом сообщает The Daily Mail.
"Он всегда мне нравился, еще с того времени, как был маленьким мальчиком. Я спросила: "Мне можно вас поцеловать?" Он очень смутился и тут же ответил: "Нет, ведь это ваш день, а не мой". Сказал он это очень мило. Прекрасный молодой человек!"– призналась Эмма Томпсон.
Стоит отметить, что поддержать Эмму Томпсон пришел ее муж Грег Уайз и дети. Кроме актрисы, Орден Британской империи получили Джуди Денч, Хелен Миррен и Джули Уолтерс.