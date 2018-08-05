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Принцесса Евгения опубликовала "запретное" фото в сети

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Принцесса Евгения
Принцесса Евгения / Фото из открытых источников

Блоггеры часто не удерживаются от соблазна опубликовать пикантные или архивные снимки. Не отстают в этом и британские принцессы Евгения и Беатрис, которые вопреки правилам ведут свои блоги в Instagram. Однако только одно фото разгневало Ее Величество.

Быть членом королевской семьи – не так уж и просто. В этом уже убедилась Меган Маркл, которая 2 месяца назад стала герцогиней. Однако нарушают королевские протоколы и те представители семьи Елизаветы II, которые с рождения изучают все правила.

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Так, внучка монарха – принцесса Евгения – несмотря на все запреты продолжила вести свой блог в соцсети Instagram. Знаменитая британка активно публикует снимки, за которые иногда попадает в скандалы с родственниками.

Журналистам Vogue принцесса Евгения рассказала, что недавно имела неприятности из-за фото отца, которое появилось в ее блоге. На снимке принц Эндрю позировал в парадной форме в Букингемском дворце. Казалось, фотография не была особенной, однако именно этот коридор в имении был секретным.

 

Недавно я получила неприятности из-за того, что опубликовала фото своего отца в коридоре Букингемского дворца, который, как оказалось, был недоступен для общественности,
– откровенно призналась принцесса Евгения.

Но, несмотря на распри в королевской семье, внучка Ее Величества не удалила снимок. Евгения отметила, что они с Беатрис не удалят свой блоги, хотя этого требует монарх.

"Трудно ориентироваться в подобных ситуациях, поскольку здесь не было прецедента и протокола. Мы – молодые женщины, которые пытаются построить свою карьеру и вести свою личную жизнь. Но также мы принцессы, поэтому все это происходит на глазах у публики", – добавила очаровательная Евгения.

 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Великобритания
Источник: 24 Канал
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