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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Принцесса Монако обручилась с известным продюсером, – СМИ

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Шарлотта Казираги – принцесса Монако
Шарлотта Казираги – принцесса Монако

Принцесса Монако Шарлотта Казираги, которая является внучкой легендарной актрисы Грейс Келли и короля Альберта II, обручилась со знаменитым кинопродюсером.

Об этом сообщает журнал Elle.

Накануне вручения престижной кинопремии "Сезар" Дмитрий Рассам сделал предложение принцессе Монако. Как известно, 36-летний мужчина является известным французским продюсером и отпрыском актрисы Кароль Буке.

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По информации СМИ, Шарлотта Казираги ответила на предложение согласием. Затем влюбленные уже в статусе жениха и невесты пришли на церемонию "Сезар" в Париже. В княжестве Монако пока не комментируют информацию о предстоящей свадьбе.

Для Шарлотта Казираги это будет первый официальный брак. Известно, что она находилась в отношениях с актером Гадом Эльмалех, от которого в 2013 году родила сына. Дмитрий Рассам тоже был женат. С российской моделью Машей Новоселовой он воспитывал дочь Дарью.


Принцесса Монако Шарлотта Казираги и продюсер Дмитрий Рассам

Теги: LifeStyle Кино Монако
Источник: 24 Канал
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