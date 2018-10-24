Принцесса Монако Шарлотта Казираги второй раз стала мамой

В мире появился еще один королевский ребенок: принцесса Монако Шарлотта Казираги родила сына.

Как сообщает People, роды состоялись во вторник, 23 октября. Ребенок принцессы Монако при рождении имел 3,2 килограмма. По традиции, принцесса Шарлотта выбрала клинику Грейс, названную в честь ее бабушки – актрисы и княгини Монако Грейс Келли.

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Сейчас королевская семья не разглашает информации относительно имени ребенка. Однако в СМИ предполагают, что принцесса Шарлотта и ее любимый кинопродюсер Димитрий Рассам назовут сына в честь одного из королевских родственников.

Шарлотта очень счастлива. Димитрий действительно хороший человек,

– рассказал инсайдер о супругах.

Отметим, что принцесса Шарлотта Казираги является внучкой легендарной актрисы и княгини Грейс Келли и короля Альберта Второго. В начале марта она обручилась с кинопродюсером Димитрием Рассама – потомком актрисы Кароль Буке. Это второй брак как для Шарлотты, так и для ее избранника. Известно, что принцесса Монако находилась в отношениях с актером Гадом Эльмалех, от которого в 2013 году родила сына, а Димитрий Рассам тоже был женат на русской модели Маше Новоселовой.