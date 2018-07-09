Принцесса Шарлотта станет подругой невесты у своей тетки принцессы Евгении

Принцесса Йоркская Евгения со своим женихом-бизнесменом Джеком Бруксбенком уже начали основную подготовку к свадьбе, которая состоится 12 октября. Невеста сообщила, что среди ее "подруг" на свадьбе будет 3-летняя принцесса Шарлотта.

Об этом сообщается на The Express.

Внучка королевы Елизаветы II познакомилась со своим избранником 8 лет назад на отдыхе в Швейцарии. С тех пор влюбленные не расставались, а в начале 2018 года стало известно об их помолвке. Свадьбу пара запланировала на 12 октября 2018 года.

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Принцесса Йоркская Евгения и Джек Бруксбенк

На днях принцесса Евгения поделилась, что маленькими подругами невесты станут: дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта; дочь Робби Уильямса и Айды Филд, Теодора Роуз; дочь лорда Фредди Виндзора и его жены Софи, Мод Виндзор; дочь Оливера и Зоуи де Живанши, Инес де Живанши. Относительно маленьких шаферов жениха пока нет никакой информации.