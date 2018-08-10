Принцессы Беатрис и Евгения снялись в элегантной фотосессии для Vogue
Принцессы Йоркские Беатрис и Евгения стали героинями британского Vogue – они дали интервью и снялись в стильной фотосессии.
В фотосете снялись также собаки принцесс. Беатрис и Евгения признались, что обожают проводить время со своими любимцами.
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Элегантная съемка происходила как во дворце, так и на его территории – в саду.
Принцессы Беатрис и Евгения для Vogue
Как известно, в октябре состоится еще одна королевская свадьба – замуж за Джека Бруксбанка війдет принцесса Евгения.
Несмотря на то, что к церемонии будет приковано внимание СМИ и общественности, Евгения говорит, что не чувствует стресса из-за этого.
"Это очень выматывает, потому что вы хотите, чтобы все было совершенным, но потом вы понимаете, что будете жить с человеком, которого будете любить всегда, и все остальное не имеет значения", – отметила она в интервью.