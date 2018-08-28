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Принципиальность позиции: могут ли украинские спортсмены ехать на соревнования в Россию

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Принципиальность позиции: могут ли украинские спортсмены ехать на соревнования в Россию

Спортом №1 в Украине остается футбол. Поэтому если что-то случается в футболе (или вокруг него), то об этом узнают все. Особенно если это касается отношений между Украиной и Россией. И вне футбола есть немало украинско-российских отношений в спорте, которые требуют определения.

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Ведь одно дело, когда россиянам мерещится флаг Украины сине-желтых щитках Евгения Хачериди в матче в Москве. Или когда они считают неуважением, что украинский защитник не повернулся к флагу России во время исполнения гимна РФ. О "Слава Украине!" от хорватских футболистов и вспоминать нечего – это стало одним из символов Чемпионата мира по футболу в России, которые еще раз напомнили всем о войне в Украине, которую развязала Россия.

Но одно дело – что думают россияне. Совсем другое – что происходит в Украине и с украинскими спортсменами. 14 марта 2018 года министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов издал приказ № 1065 "О запрете участия национальных сборных команд Украины в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации". Там четко указано

запретить:
планирование и проведение учебно-тренировочных сборов на территории Российской Федерации
участие членов национальных сборных команд Украины видов спорта во всех спортивных соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации.

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И в силе этот приказ существовал не долго. Меньше чем через месяц – 11 апреля – Игорь Жданов издал новый приказ № 1554, который отменил действие приказа № 1065. Название он носит такое же, как и предыдущий. Вот только если в первом речь шла о том, чтобы полностью запретить участие украинских спортсменов в соревнованиях в России, то во втором речь идет о том, чтобы "запретить осуществлять финансирование за средства Государственного бюджета Украины проведение учебно-тренировочных сборов на территории Российской Федерации, участие членов национальных сборных команд Украины видов спорта во всех спортивных соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации". Следовательно, выходит что участие принимать можно – но за свои средства (или спонсорские). Государство на это деньги не даст. Но это уже не запрет участия, что является существенной разницей.

На такой шаг министерство было вынуждено пойти под давлением спортсменов и федераций. Ведь в России происходит немало международных соревнований, которые необходимы для получения лицензий для участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Третья сторона в этой всей ситуации – сами украинские спортсмены. И их отношение к участию в соревнованиях на территории России. С 1 по 25 ноября в российском Ханты-Мансийске состоится чемпионат мира по шахматам среди женщин. Участие принимают 64 шахматистки, в том числе и пятеро украинок: сестры Анна и Мария Музычук, Анна Ушенина, Наталья Жукова и Ирина Яновская-Гапоненко. Казалось, что бы тут такого? Если бы не один инцидент с Анной Музычук в конце 2017 года. Тогда она отказалась от участия в чемпионате мира по шахматам в Саудовской Аравии из-за нежелания "рисковать жизнью и носить все время абайя". При этом за это она лишилась титула чемпионки мира по блицу и рапиду.

Я готова выступать за мои принципы и пропустить событие, где за пять дней я могла заработать больше, чем за десять событий вместе взятых,
– заявила тогда Анна Музычук.

Стоит добавить, что этот пост собрал 169 тысяч лайков, 76 тысяч распространений и 21 тысячу комментариев, тем самым став самым популярным комментарием в украинском сегменте Facebook.

28 августа 2018 года. Анна Музычук едет в Россию на соревнования. Ни одного сообщения об отказе от участия нет. Отказ носить абайя важнее соревнования в стране, которая виновна в убийстве более 10 тысяч украинцев во время захвата Крыма и войны на Донбассе, которая длится с 2014 года?

И кое-кто из спортсменов не просто едет на соревнования в Россию, а в оккупированный Крым. Среди них и призер Олимпиады 2008 года Алексей Пригоров, который выступал на соревнованиях вблизи Ялты 18 августа 2018 года. А также футболист Алексей Курилов, который теперь выступает за клуб из так называемого чемпионата Крыма. Он, кстати, выступал за сборные Украины всех возрастных категорий. Кроме национальной.

Спортсмены, как и любой человек – свободны в своем выборе. И ехать ли на соревнования в Россию – тоже их выбор. Но и в этом вопросе можно было показать свою принципиальность.

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости России Украина – Россия Статьи Публикации Новости Украины Футбол Новости спорта Министерство молодежи и спорта Шахматы
Источник: 24 Канал
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