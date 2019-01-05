Принципиальный соперник Ломаченко рассказал, почему отказался от боя с украинцем

Украинский боксер Василий Ломаченко неоднократно заявлял, что хочет выйти в ринг против американца Майки Гарсия. Последний является чемпионом мира по версиям WBA и IBF в легком весе. Следовательно, в случае победы, чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Ломаченко объединил бы сразу четыре чемпионских пояса. Однако договориться о бое с Гарсией так и не удалось.

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По словам американца, он готов был драться с Ломаченко, но украинец "постоянно выбирает других соперников". Об этом Гарсия заявил в комментарии BoxingScene.com.

"Вы действительно считаете, что я мог бы провести бой с Ломаченко? Он постоянно называл мое имя после боя с Николасом Уолтерсом (в ноябре 2016 года). Ломаченко говорил, что готов драться со мной, но он продолжает драться с другими ребятами. У него только что был бой с Педрасой. Я имею в виду, что он не выбрал меня для своего последнего боя в конце года. Зная историю между Top Rank и мной, я не буду просто сидеть в стороне, ожидая, что это произойдет. Я собираюсь двигаться дальше в своей карьере", – заявил Майки Гарсия.

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Стоит отметить, что следующим поединком Гарсии будет бой против чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом. Поединок запланирован на 16 марта 2019 года.