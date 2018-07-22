17:42
22 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
23°C 17°C
  • понедельник
    22°C 16°C
  • вторник
    25°C 18°C
  • среда
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ждун Путина. Трамп – маленькая вареная макарошка
Вєсті Кремля
18:42, 21 июля
Вести.UA. Жир. Тимошенко и теория Эйнштейна. Ми-ми-мишный депутат
Вєсті.UA
19:15, 21 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Принцу Джорджу – 5 лет: как подрастает наследник престола в милых фотографиях

89 Читати новину українською
Принцу Джорджу – 5 лет: как подрастает наследник престола в милых фотографиях
Принцу Джорджу – 5 лет: как подрастает наследник престола в милых фотографиях / www.gettyimages.in

Принц Джордж Кембриджский сегодня, 22 июля, празднует свое 5-летие. Старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма еще с пеленок очаровывал поклонников британской семьи своей харизматичностью и волевым характером.

Принц Джордж родился в госпитале святой Марии в Лондоне в 18 часов 24 минуты по киевскому времени (16:24 – по местному) 22 июля 2013 года. При рождении мальчик весил 8 фунтов 6 унций (около 3,8 кг). Роды у Кейт Миддлтон принимала целая команда медиков во главе с гинекологом Маркусом Сетчеллем.

Читайте также: В день рождения принца Джорджа опубликовали его новое очаровательное фото

Маленький Джордж стал первым ребенком у герцогов Кембриджских и занимает третье место в линии наследования престола (после деда принца Чарльза и отца принца Уильяма). Еще с первых месяцев после своего рождения он путешествовал со своими родителями во время официальных визитов и торжественных мероприятий.

С раннего возраста его приучили надевать на все мероприятия независимо от погодных условий шорты, которые согласно королевскому протоколу нужно носить юным мальчикам. Родители 5-летнего Джорджа стараются всегда одевать своего сына стильно и правильно, прекрасно подчеркивая имидж семьи Кейт Миддлтон. Сейчас у именинника-принца есть 3-летняя сестренка принцесса Шарлотта и трёхмесячный брат принц Луи.

Предлагаем посмотреть, как растет будущий наследник королевского престола принц Джордж в миловидных фотографиях.

Рождение принца Джорджа 22 июля 2013 года


Принц Джордж с родителями Кейт Миддлитон и принцем Уильямом в августе 2013 года

Крещение принца Джорджа 23 октября 2013 года

Первый визит принца Джорджа в Новую Зеландию и Австралию в апреля 2014 года


Принц Джордж на Gigaset Charity Polo Match в Англии в июне 2015 года


Принц Джордж на праздновании 90-летия королевы Елизаветы II в июле 2016-го


Принц Джордж на Royal International Air Tattoo в Англии в июле 2016


Принц Джордж во время официального визита в Канаде, сентябрь 2016


Принц Джордж на Trooping the Colour parade в июне 2017 года

Читайте также: Принцессе Шарлотте – 3 года: взросление королевской наследницы в фотографиях


Принц Джордж во время официального визита в Польшу в июле 2017 года


Принц Джордж на Trooping the Colour parade в июне 2018 года


Принц Джордж на Maserati Royal Charity Polo Trophy в июне 2018-го


Принц Джордж на крестинах принца Луи в июле 2018 года

Праздничное фото 5-летнего принца Джорджа

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Кейт Миддлтон Королівська сім'я
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
20 вещей, которые я не знал в 20 лет, но с которыми уже познакомил своих детей
сегодня, 16:01 20 вещей, которые я не знал в 20 лет, но с которыми уже познакомил своих детей
Блог Соцмережі 794
В поисках национальной идеи: как объединить украинцев?
сегодня, 12:01 В поисках национальной идеи: как объединить украинцев?
Катерина Одарченко 553
Памяти Богдана Ступки: малоизвестные факты о гениальном актере
сегодня, 10:00 Памяти Богдана Ступки: малоизвестные факты о гениальном актере
Ірина Полицька 1917
Державне бюро розслідування: новий ефективний орган розслідування чи відстійник старих кадрів
сегодня, 09:00 Державне бюро розслідування: новий ефективний орган розслідування чи відстійник старих кадрів
Мустафа Найєм 75
День семьи и любви в Луганске и Сталин, или Как жить не стоит
сегодня, 08:39 День семьи и любви в Луганске и Сталин, или Как жить не стоит
Ольга Черненко 1255
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук