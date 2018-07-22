Принцу Джорджу – 5 лет: как подрастает наследник престола в милых фотографиях

Принц Джордж Кембриджский сегодня, 22 июля, празднует свое 5-летие. Старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма еще с пеленок очаровывал поклонников британской семьи своей харизматичностью и волевым характером.

Принц Джордж родился в госпитале святой Марии в Лондоне в 18 часов 24 минуты по киевскому времени (16:24 – по местному) 22 июля 2013 года. При рождении мальчик весил 8 фунтов 6 унций (около 3,8 кг). Роды у Кейт Миддлтон принимала целая команда медиков во главе с гинекологом Маркусом Сетчеллем.

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Маленький Джордж стал первым ребенком у герцогов Кембриджских и занимает третье место в линии наследования престола (после деда принца Чарльза и отца принца Уильяма). Еще с первых месяцев после своего рождения он путешествовал со своими родителями во время официальных визитов и торжественных мероприятий.

С раннего возраста его приучили надевать на все мероприятия независимо от погодных условий шорты, которые согласно королевскому протоколу нужно носить юным мальчикам. Родители 5-летнего Джорджа стараются всегда одевать своего сына стильно и правильно, прекрасно подчеркивая имидж семьи Кейт Миддлтон. Сейчас у именинника-принца есть 3-летняя сестренка принцесса Шарлотта и трёхмесячный брат принц Луи.

Предлагаем посмотреть, как растет будущий наследник королевского престола принц Джордж в миловидных фотографиях.

Рождение принца Джорджа 22 июля 2013 года



Принц Джордж с родителями Кейт Миддлитон и принцем Уильямом в августе 2013 года

Крещение принца Джорджа 23 октября 2013 года

Первый визит принца Джорджа в Новую Зеландию и Австралию в апреля 2014 года



Принц Джордж на Gigaset Charity Polo Match в Англии в июне 2015 года



Принц Джордж на праздновании 90-летия королевы Елизаветы II в июле 2016-го



Принц Джордж на Royal International Air Tattoo в Англии в июле 2016



Принц Джордж во время официального визита в Канаде, сентябрь 2016



Принц Джордж на Trooping the Colour parade в июне 2017 года

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Принц Джордж во время официального визита в Польшу в июле 2017 года



Принц Джордж на Trooping the Colour parade в июне 2018 года



Принц Джордж на Maserati Royal Charity Polo Trophy в июне 2018-го



Принц Джордж на крестинах принца Луи в июле 2018 года