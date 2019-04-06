В Николаеве патрульным удалось спасти жизнь мужчине, который пытался покончить с собой, спрыгнув с моста. Когда стражи порядка прибыли на место, то увидели того в воде.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаева, инцидент произошел около 19:00 5 апреля. По словам правоохранителей со ссылкой на очевидцев, когда их коллеги прибыли на место, прошло несколько секунд после того, как человек спрыгнул с Ингульского моста. Следовательно, экипаж обнаружил мужчину в воде.

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На помощь патрульным пришел речной трамвайчик, что в то же самое время как раз проплывал рядом с мостом. В итоге судно забрало с берега полицейских и подвезло к "самоубийце". Последнего инспекторы вытащили из воды и доставили на берег. Там они его уже передали врачам "скорой", которые также прибыли на место происшествия.

Пообщавшись с мужчиной, представители правоохранительных органов выяснили, что тот решил покончить с собой после употребления наркотиков. А причиной такого шага стала семейная ссора.

Это уже не первый в Украине люди хотят совершить самоубийство. В частности, одно из таких намерений завершился смертью в конце февраля в Киеве. Тогда в столице 15-летний парень выпрыгнул из окна, и, к сожалению, в карете "скорой" умер.