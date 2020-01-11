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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Приняли за вражескую авиацию: в генштабе Ирана объяснили сбитие самолета МАУ над Тегераном

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      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Getty images

      Через несколько часов после того, как Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке, в воздушном пространстве вокруг страны активизировалось авиационное движение. В небо поднялись военные самолеты США, поэтому военные пристально следили за радарами. Они сделали ошибку, когда выпустили ракеты по украинскому пассажирскому самолету, который спутали с вражеским объектом.

      Так сбитие самолета МАУ над Тегераном объясняют в генеральном штабе вооруженных сил Ирана, сообщает IRNA.

      Важно! Иран подтвердил, что случайно сбил украинский самолет

      Через несколько часов после ракетного удара Ирана военные самолеты, принадлежащие террористическим американским силам, увеличили количество полетов в окружающем Иран воздушном пространстве и продолжали поступать сообщения о некоторых летающих целях, которые приближались к оборонным целям Ирана,
      – говорится в заявлении военных.

      Это обусловило дополнительную боевую готовность со стороны подразделений ВВС Ирана. Военные добавляют: самолет МАУ во время полета оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов – Корпуса стражей исламской революции.

      И по форме, и высоте полета самолет напоминал вражеский объект. Мы просим прощения за человеческую ошибку, которая вызвала этот сбой,
      – добавляют в заявлении иранцы.

      Отдельно в генштабе заверили, что повторение таких "ошибок" невозможно, поскольку будут проведены фундаментальные реформы в процессе операций.

      Что известно о крушении самолета МАУ в Иране?Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился около Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.

      Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

      Авиакатастрофа самолета МАУ над Тегераном/ инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Иран МАУ Авиакатастрофа МАУ в Иране
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