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Принят закон о легализации семейных ферм

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Верховная Рада приняла закон о легализации семейных ферм
Верховная Рада приняла закон о легализации семейных ферм / agronews.ua

Народные депутаты поддержали в первом чтении закон, позволяющий узаконить домашние фермерские хозяйства.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Закон под номером 6490-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования создания и деятельности семейных фермерских хозяйств" поддержало 253 депутата.

Законопроект предлагает предоставить возможность жителям села легализовать свою деятельность в форме предпринимательской деятельности для физических лиц – предпринимателей, которые организовали фермерское хозяйство, в том числе семейное, и обеспечить им возможность быть плательщиками единого налога четвертой группы.

Объемы неофициального (фактически – теневого) рынка в секторе крестьянских хозяйств в последние годы существенно растут – по экспертным оценкам, в отношении овощей он превышает 80%, мясу – 60%, молоку – 40%. При этом, еще несколько лет назад данные показатели были на 10-15 процентных пунктов ниже,
– говорится в пояснении к законопроекту.

Отмечается, что в случае создания государством благоприятных условий развития минимум от 200 тысяч до 1 миллиона 100 тысяч сельских хозяйств могли бы выйти из тени, приобретя статус субъекта предпринимательской деятельности (семейного фермерского хозяйства).

Добавим, что в 2018 году Кабинет министров Украины запланировал выделить не менее 1 миллиард гривен на реализацию программы поддержки украинского фермерства.

Напомним, что 90% крупных украинских производителей мяса используют на фермах во время выращивания животных вредные антибиотики, которые разрушают организм человека.

Теги: Новости Украины Верховная Рада Законодательство Сельское хозяйство
Источник: 24 Канал
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