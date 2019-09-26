Принятие закона о легализации игорного бизнеса даст толчок для развития туризма, – Евченко

Президент Украины Владимир Зеленский намерен легализовать игорный бизнес и для практической реализации этого плана установил четкий дедлайн. Глава государства поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять закон о легализации игорного бизнеса. В свою очередь Кабмин должен наработать такой проект закона уже до 1 октября.

Стоит отметить, дискуссия о легализации игорного бизнеса ведется давно. За последние пять лет в парламенте было зарегистрировано несколько законопроектов, среди них – проекты "О деятельности казино", "О лотереях", "О букмекерской деятельности", "О детенизации рынка азартных игр и обеспечении доходами бюджета с целью выполнения социальных обязательств".

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В 2018 году тогдашняя власть публично обещала МВФ легализовать азартные игры, чтобы получить дополнительные поступления в бюджет. Но ни один из законопроектов в конечном счете так и не был поддержан.

Сдвинется ли на этот раз вопрос с мертвой точки? На этот и другие важные вопросы отвечает вице-президент Ассоциации игорного бизнеса Алексей Евченко.



Вице-президент Ассоциации игорного бизнеса Алексей Евченко

Какова ваша общая оценка инициативы новой власти по легализации игорного бизнеса в Украине?

Знаете, я очень доволен тем, что президент Зеленский четко поставил задачу, чтобы этот законопроект был не просто разработан, но и принят в Верховной Раде. Ранее, несмотря на наличие подобного рода законопроектов, основной проблемой было их принятие в едином законодательном органе страны.

Вместе с тем, на мой взгляд, президент выделил на разработку этого законопроекта для Кабинета Министров совсем немного времени. Но важно даже не это. Важно то, что на сегодняшний день не создана рабочая экспертная группа, которая рассматривала бы этот законопроект. То есть, отсутствует широкое обсуждение, а у нас в Украине на самом деле не так много профессиональных экспертов, готовых принять участие в написании этого закона. А отдать его разработку в руки юристов – это я считаю ошибкой, поскольку в результате мы можем получить "сырой" закон или закон, в котором будет масса моментов, которые не позволят ему работать качественно.

Сколько примерно за год пребывания игорного бизнеса в "тени" теряет госбюджет?

На сегодняшний день мнения экспертов расходятся по поводу того, сколько средств этот бизнес мог бы давать в бюджет Украины, но эта цифра колеблется в пределах 10-14 миллиардов гривен. Впрочем, я думаю, что если считать общий эффект от игорного бизнеса, а именно – и туристический бизнес, и инвестиции, которые могла бы получить наша страна, и дополнительные рабочие места, то эту цифру можно смело умножить на три. То есть, от 30 до 50 миллиардов гривен ежегодно теряет украинский бюджет из-за отсутствия законов, которые бы сделали легальным игорный бизнес в нашей стране.



Несмотря на запрет, в Украине процветает игорный бизнес...

Почему до сих пор на законодательном уровне блокировался процесс легализации игорного бизнеса?

Потому что у властного руля были люди, которые кроме всего остального влияли на расклад сил в парламенте и которым принятие законопроекта о легализации игорного бизнеса было невыгодно. Почему? Потому что ежегодно они получали себе в карман огромные суммы средств. Я говорил, говорю и буду говорить, что одна из основных причин того, почему мы должны принять закон о легализации игорного бизнеса – это борьба с коррупцией в нашей стране.

В случае принятия закона о легализации игорного бизнеса, эта сфера будет подпадать под жесткое государственное регулирование. Это первое.

Второе. Игорный бизнес, а именно казино, очевидно, будут находиться исключительно в пятизвездочных гостиницах с различным номерным фондом для разных регионов Украины.

Кроме этого, насколько мне известно, отдельно будет прописываться закон о специальных игорных зонах. А специальные игорные зоны – это место, где создаются условия для четкой организации бизнеса подобного типа.

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Насколько реален заход на наш рынок иностранных операторов после принятия закона о легализации игорного бизнеса?

Это будет очень приветствоваться. Приход зарубежных операторов возможен и реален, потому что они заинтересованы в таком рынке, как Украина. Вопрос заключается в том, как будет прописано законодательство: насколько все будет прозрачно, транспарентно, насколько правильно будут выписаны конкурентные условия, как будет контролироваться процесс выдачи лицензий, и тому подобное.

Каким образом будет происходить собственно "воскрешение" игорного бизнеса после вероятного принятия закона о легализации?

Принятие закона станет выстрелом из стартового пистолета, после чего бегуны понесутся по своим дорожкам. На самом деле очень много групп и очень давно хотят начать этот бизнес, и я вас уверяю, что практически все потенциальные места в отелях или уже заняты, или обговорены по операторам, которые будут там организовывать бизнес. И как только мы получим закон, который вступит в силу, казино начнут организовываться буквально моментально.

Другое дело, что гораздо больше времени понадобится для создания игровых зон, но это уже другая история.



Уверяю, что практически все потенциальные места в отелях или уже заняты, или обговорены по операторам, – Алексей Евченко

Думаю, что в течение первого года мы все увидим. Но это будет очень сильно зависеть от того, какой именно орган будет контролировать этот рынок, какими будут условия распространения лицензий: или это будут аукционы, или будет ограниченное количество лицензий, которые будут выдаваться по определенному принципу.

С учетом того, что я не видел законопроект, мне достаточно сложно сказать наверняка, когда мы точно увидим эффект. Впрочем, в течение первого финансового года мы однозначно увидим раскладку по основным игрокам этого рынка, увидим, сколько это будет приносить в казну средств.

Но вместе с тем, важно не просто принять закон, согласно с которым будет работать игорный бизнес, важно, чтобы законодательство широко открывало окно больших инвестиционных возможностей. Это сейчас для нас очень и очень важно.

Каким образом легализация игорного бизнеса может реально повлиять на другую отрасль – туристическую?

Однозначно, что принятие законопроекта о легализации игорного бизнеса даст дополнительный мощный толчок для развития туризма. И здесь снова важным является то, как именно будет прописан закон. Если в этом проекте закона будет положение о специальных игорных зонах, то мы непременно увидим всплеск инвестиций. И если эта игорная зона будет создана правильно и в правильном месте, мы получим дополнительный экскурсионный источник.

И еще важно, чтобы часть средств, полученных от выдачи лицензий на игорный бизнес, шла на определенные социальные потребности. Например, на развитие спорта, культуры и туризма. В прошлом бюджете на развитие туризма, к большому сожалению, почти ничего не было выделено. Поэтому сегодня крайне важно создать четко прописанный целевой фонд для развития туризма.

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